Ingka, dat de overgrote meerderheid van de Ikea-winkels bezit, heeft de coronacrisis voorlopig goed doorstaan. Hoewel het bedrijf zijn nettowinst met een derde zag slinken, sloot het zijn boekjaar af met onder de streep nog bijna 1,2 miljard euro.

Het gebroken boekjaar van Ingka loopt van september tot augustus. Door de coronapandemie moest Ingka in het voorjaar drie vierde van zijn Ikea-winkels wekenlang sluiten. Toch daalde de omzet in het afgelopen boekjaar maar met minder dan 5 procent in vergelijking met het voorgaande jaar, tot 37,4 miljard euro. De onlineverkopen stegen namelijk fors (+60 procent). Ikea merkt door de pandemie ook een grotere interesse in zijn aanbod omdat mensen door de coronamaatregelen meer thuis vertoeven. Voor het huidige boekjaar gaat Ingka uit van betere resultaten. Het houdt ook vast aan zijn investeringsstrategie.