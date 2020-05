Door de quarantainemaatregelen waren veel winkels lange tijd enkel online bereikbaar. Wie nog geen webshop had, begon er vaak meteen aan.

Wakker geschud

"We hebben lang moeten wachten op een e-commerceboom", zegt Patrick Marck, de directeur van de federatie voor webbedrijven FeWeb. "De Belgische consument was al twintig jaar online, maar de Belgische ondernemers waren niet klaar voor e-commerce. De coronacrisis heeft hen wakker geschud." Sommige ondernemers wachten nog met hun webwinkel, bij andere kan het niet snel genoeg gaan.

In één dag klaar

Patrick Marck ziet dat een webshop voor kleine winkels nu vaak een overlevingsstrategie is. "Via platforms kunnen ze snel en kostenefficiënt een webshop opzetten om hun business draaiend te houden", zegt hij. Voorbeelden zijn de internationale spelers Shopify en bol.com, en het Belgische Webhero. Wie daar vandaag een account opent, kan morgen vaak al starten.

"Het hangt ook af van de technologie en het contentmanagement. Heb je twintig producten, dan ben je in een dag klaar. Voor 10.000 producten is dat anders", weet Jasper Smet, senior webdeveloper bij All Colors of Communications en Favorite! Maatwerk neemt één tot zes maanden in beslag.

Maatwerk is duurder

Een basisaccount bij Shopify kost net geen 30 dollar per maand. Webhero rekent voor een basislicentie 779 euro per jaar aan, met gratis opstart. Bol.com berekent een commissie op de verkopen die derden via zijn webwinkel genereren. Pascal Vandenbrande van Studio Emma wijst erop dat een winkelier voor een paar duizenden euro's al iets kan opzetten. Maatwerk is duurder. Grote projecten gaan in de richting van 100.000 euro.

De vraag is ook wat het opbrengt. Volgens Kristof De Roeck, managing director van All Colors of Communications en Favorite!, is het beter nu een standaardoplossing of een abonnementsformule te nemen dan te investeren in een webwinkel op maat.

Digitale Strategie

Het is ook belangrijk dat achter een webwinkel een digitale strategie zit. "Je moet ook werken aan marketing en communicatie rond je webshop, anders staat die daar maar", stelt Jasper Smet. De organisatie achter de winkel moet ook kloppen. De pakjes klaarmaken en verzenden, de betaling en het retourneren van aangekochte producten, alles moet vlot verlopen. Kleine winkeliers rijden nu zelf rond om bestellingen af te leveren of ze laten bestellingen afhalen.

Tweede golf

De verwachting is dat er in het najaar een tweede coronagolf komt. De webontwikkelaars wijzen erop dat winkeliers zich daar met een webshop nu al op moeten voorbereiden. Pascal Vandenbrande: "Een retailer met veel winkels moet bekijken welke twee slecht lopen en die sluiten. De vrijgekomen ruimte kan hij gebruiken voor voorraden en logistiek, en het geld dat vrijkomt kan hij investeren in een webshop."

6 keer meer onlineverkoop noteert Webhero op zijn e-commerceplatform. "De laatste weken is er elke dag meer verkocht dan op Black Friday."

75 procent meer onlinewinkels zijn opgezet op het e-commerceplatform Shopify tussen 2 maart en 4 april.

78 procent bedraagt de toename van het aantal consumenten dat voor het eerst iets kocht in een winkel op Shopify in de drie weken na 16 maart.

