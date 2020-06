Bij de Gentse ICT-dienstverlener SpotIT geeft oprichter Steven Vynckier de fakkel door aan de nieuwe CEO, Jürgen Verniest. Door de coronacrisis mikt de specialist in netwerken en beveiliging dit jaar op een omzetgroei van 30 in plaats van 50 procent. Maar het duo blijft de crisis als een kans zien, in het bijzonder voor hun dienstentak.

Uit een enquête van de technologiefederatie Agoria blijkt dat één op de vijf medewerkers van ICT-dienstverleners even of volledig tijdelijk werkeloos was door de coronacrisis. Veel projecten werden, al dan niet tijdelijk, stopgezet door klanten. Bij SpotIT is dat niet gebeurd. De onderneming is gespecialiseerd in de beveiliging van netwerken en IT-infrastructuur. Daar liggen bedrijven meer wakker van, nu het gros van de medewerkers van thuis inlogt. "Er hebben de voorbije maanden zelfs zeven nieuwe klanten getekend", zegt medeoprichter Steven Vynckier. Hij startte SpotIT in 2014 samen met Frederik Rasschaert en Willem Magerman. "Veel sectorgenoten hebben personeel tijdelijk thuis gezet, maar wij niet. Zelfs onze vaste freelancers bleven we inzetten. We kunnen dat dragen door de goede cashflow. Het personeel dat op de bank terechtkwam door de tijdelijke stopzetting of de afloop van een opdracht, hebben we op interne projecten gezet om sneller uit de crisis te komen."

De coronacrisis zet alles op zijn kop. SpotIT voert interne veranderingen door. Jürgen Verniest, voordien de sales- en marketingmanager, leidt nu met Vynckier het bedrijf en wordt vanaf januari alleen de CEO. "Frederik en ik zijn nog altijd de eigenaar van het bedrijf", zegt Vynckier. "De derde oprichter hebben we enkele jaren geleden uitgekocht. De voorbije jaren hebben we de winst telkens geïnvesteerd om de snelle groei van 120 procent en meer per jaar aan te houden. Maar we waren niet de perfecte CEO om SpotIT verder te leiden. Frederik is meer technologisch gedreven, ik focus liefst op de internationale expansie en de strategie. Daar kunnen we de meeste toevoegde waarde leveren. We wilden niet krampachtig vasthouden aan de bestaande structuur." Er is nog een overgangsfase, maar Verniest kent het bedrijf en de branche al heel goed. Hij heeft voor Alcatel en Cisco gewerkt. De laatste twee jaar was hij bij Cisco verantwoordelijk voor de sales van de beveiligingsoplossingen in België. "In 2018 ben ik bij SpotIT begonnen in een commerciële functie", zegt Verniest. "Tijdens mijn sollicitatie vroegen Steven en Frederik waarom ik van Cisco, met een afdeling van 6000 beveiligingsprofessionals, wilde overstappen naar een klein bedrijf. Maar ik zag veel gelijkenissen, dezelfde focus en ondernemende bedrijfscultuur. SpotIT sprak me aan door zijn positionering. Ik wilde niet in een bedrijf werken dat louter apparatuur en software verkoopt, maar in een bedrijf dat de klant zo veel mogelijk probeert te ontzorgen. SpotIT zet enorm in op dat laatste. De tak managed services is goed voor 60 procent van de omzet en zal dit jaar, ondanks de crisis, met de helft groeien." SpotIT mikt op een omzetgroei van 30 procent in plaats van de verwachte 50 procent, vanwege de lagere verwachtingen voor de verkoop van hardware en software. Het is met een omzet van 17,5 miljoen euro in 2019 en 105 medewerkers de grootste onafhankelijke speler in beveiliging en netwerken, maar het is een middelgrote partij op de Belgische markt van de ICT-dienstverlening. Vynckier ziet de gemiddelde omvang niet als een handicap en vreest niet weggedrukt te worden. "Ten eerste is er onze focus op diensten voor netwerken en beveiliging. Wij beschermen 24 uur per dag de IT-infrastructuur van onze klanten. Ten tweede is onze omvang geen nadeel. We kunnen grote projecten aan en tegelijk zijn we wendbaarder dan de grote spelers. We hebben daarom sterk ingezet op automatisering en artificiële intelligentie. Onze detectiesystemen, met eigen algoritmes, kunnen zo sneller die ene, echt gevaarlijke speld in de hooiberg van de veiligheidsincidenten vinden." "We hebben een eigen security operations center waar we op afstand de infrastructuur van onze klanten bewaken", zegt Verniest. "We combineren daar verschillende informatiestromen met ons algoritme, zodat onze analisten snel de incidenten kunnen filteren. Zo kunnen we meer werk verzetten met hetzelfde aantal mensen." ICT-dienstverlening blijft arbeidsintensief. Goede ICT'ers vinden is een uitdaging. "Om snel te blijven groeien, moeten we verder automatiseren en tegelijk goede mensen aantrekken", geeft Vynckier toe. "De rekrutering is een drietrapsraket. We moeten mensen wegkapen bij concullega's. Daarnaast hebben we sinds twee jaar een eigen academie voor pas afgestudeerde IT'ers, die een intensieve opleiding van zes maanden krijgen. Vorig jaar hebben we zo 19 nieuwe medewerkers gerekruteerd. Dat willen we dit jaar opnieuw doen. Ten slotte zoeken we naar talent onder vluchtelingen of in EU-landen waar het economisch minder goed gaat. We opereren nu bijna uitsluitend vanuit België, maar onze klanten hebben vaak kantoren in het buitenland. De komende jaren willen we internationaal uitbreiden, eventueel via een overname. Ik denk dat we eerst naar de Verenigde Staten zullen kijken en dan naar Azië. Die tijdszones sluiten beter aan. Met een tweede center in die regio kunnen we makkelijker dag en nacht operationeel zijn en klanten ondersteunen die over de hele wereld actief zijn. Het biotechbedrijf Galapagos is bijvoorbeeld klant. Het heeft ook kantoren in Boston en Zwitserland." Naast rekrutering is de toenemende concurrentie een uitdaging. De oprichters leerden elkaar kennen bij Cegeka. CEO Stijn Bijnens heeft een prioriteit gemaakt van de uitbouw van de beveiligingsafdeling. Ook de rest van de concurrentie zit niet stil. Dat lijkt de voorbode van een prijzenslag. "De markt is groot genoeg. We hoeven niet bang te zijn. Er is prijsdruk, maar die is vooral voelbaar bij de verkoop van software en hardware en veel minder in diensten."