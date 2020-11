Dr. Martens, bekend van de zwarte combatboots, bereidt een beursgang voor. Moedermaatschappij Permira heeft dinsdag zakenbankiers Goldman Sachs en Morgan Stanley aangeduid om de operatie te coördineren, schrijven verschillende Britse media waaronder Sky News.

De beursgang in Londen zou volgend jaar plaatsvinden, klinkt het.

Permira kocht het schoenenmerk in 2014 voor zo'n 350 miljoen pond. Dr. Martens doet het intussen erg goed: de omzet in het afgelopen boekjaar steeg met de helft tot 672 miljoen pond. De operationele winst verdubbelde zelfs tot 142,5 miljoen pond.

De jongste tijd heeft het concern wel last van de coronacrisis, maar toch kijkt topman Kenny Wilson dankzij het trouwe klantenbestand vol vertrouwen naar de toekomst.

De beursgang in Londen zou volgend jaar plaatsvinden, klinkt het. Permira kocht het schoenenmerk in 2014 voor zo'n 350 miljoen pond. Dr. Martens doet het intussen erg goed: de omzet in het afgelopen boekjaar steeg met de helft tot 672 miljoen pond. De operationele winst verdubbelde zelfs tot 142,5 miljoen pond. De jongste tijd heeft het concern wel last van de coronacrisis, maar toch kijkt topman Kenny Wilson dankzij het trouwe klantenbestand vol vertrouwen naar de toekomst.