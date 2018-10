IBM betaalt recordbedrag van 33 miljard dollar voor softwarebedrijf Red Hat

Het is daarmee de grootste overname ooit voor IBM. Het is ook één van de duurste overnames in de technologiesector in de VS, berekende CNBC.

Door de aankoop wil IBM zijn positie in de cloudmarkt verstevigen. IBM betaalt 190 dollar cash per aandeel voor Red Hat, dat gespecialiseerd is in het opensource-besturingssysteem Linux. De overnameprijs ligt daarmee 73 dollar hoger dan de slotkoers op vrijdag. IBM heeft zelf een beurswaarde van 114 miljard dollar.

'De aankoop van Red Hat is een gamechanger', zegt Ginni Rometty, CEO van IBM. 'Het verandert alles aan de cloudmarkt.' Volgens haar is de overname niet bedoeld om kosten te besparen, maar juist om te groeien. 'IBM wordt wereldwijd de belangrijkste leverancier van clouddiensten'. Er gaan ook geen banen verloren, benadrukte Rometty.

Sinds zij aan het roer staat, heeft het 107 jaar oude bedrijf bijna een kwart aan omzet verloren. Red Hat zal binnen IBM een aparte entiteit blijven. Huidig topman Jim Whitehurst blijft aan het hoofd staan en krijgt ook een zitje in het managementteam van IBM. Aan de manier van werken van het softwarebedrijf zou niets worden gewijzigd.

Red Hat heeft zijn hoofdkwartier in North-Carolina en stelt wereldwijd 12.000 mensen tewerk. De overname zou in de tweede helft van 2019 worden afgerond.