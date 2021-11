Schoolborden bestaan nog steeds. Alleen worden ze digitaal. De Belgische producent i3-Technologies surft mee op die golf.

De klas van Olivier Dijkmans van de Antwerpse basisschool Omnimundo maakt duidelijk waar het digitale educatieve universum van i3-Technologies om draait: touchscreens die het klassieke klasbord vervangen. Door met hun zitkubussen te draaien, kiezen enkele kinderen de juiste letters in een spellingsoefening op het scherm aan de muur. Tegelijk werkt het gros van de leerlingen in groepjes aan een spreekbeurt. Ze gebruiken daarbij hun tablets en het internet. Op een kleiner touchscreen verderop staan nog wat kinderen extra oefeningen op te lossen. Het lijkt chaos, maar het is allemaal normaal voor een moderne klas in het digitaliserende onderwijs. Het scherm van i3-Technologies speelt daarbij een sleutelrol, net zoals het groene of zwarte schoolbord van weleer.

Alles gaat snel, maar we proberen een balans te zoeken, zodat wie vijf jaar geleden een display kocht, nog altijd mee is met de huidige evoluties

I3-Technologies is een van de drie dochterbedrijven uit de i3-groep van Gert Van Erum, die in onze contreien allicht meer naamsbekendheid geniet door de oude naam Groep Vanerum. In de Lage Landen was die vooral bekend als fabrikant van analoge schoolborden en klasmeubilair. Toen Van Erum in 1996 de fakkel van zijn vader overnam, zocht hij in de eerste plaats geografische uitbreiding. Die kwam er via overnames in Frankrijk, de Verenigde Staten en Denemarken. Het jongste decennium zette het bedrijf ook fors in op de digitalisering in het onderwijs en kocht de stichtende familie aandelen terug van de investeerder Sofindev. Vorig jaar zei Gert Van Erum daarover in Trends: "Ik moest van het bedrijf een halve start-up maken, om op de lange termijn te kunnen overleven. Ik moest investeren in onderzoek en ontwikkeling, in nieuwe producten, in marketing, enzovoort. Ik heb nog altijd veel respect voor mijn investeerders, ik heb veel van hen geleerd. Maar ik heb ervaren dat private equity niet geschikt is als het moeilijk wordt. Daarom heb ik Sofindev in 2017 uitgekocht. Sindsdien ben ik weer de volle eigenaar en kon ik de transformatie afronden. Nu leveren de klassieke schoolborden en het meubilair elk een kwart van de omzet, de helft komt van nieuwe technologie. Dat is het resultaat van zeven jaar hard werken."

Impact van covid-19

Het hart van die transformatie klopt sinds 2013 bij het dochterbedrijf i3-Technologies. Aanvankelijk distribueerde die de flatpanels van Smartbord en verkocht het beamers en projectoren. Tegenwoordig profileert i3-Technologies zich als fabrikant en ontwikkelt het zijn eigen schermen, al worden die gebouwd in Azië.

De interactieve touchscreens die het klassieke schoolbord vervangen, draaien op Android-technologie en zijn verbonden met het internet. Ze vervangen het analoge schoolbord en zijn een schakel in het digitale leertraject dankzij de software die erop draait. De 70.000 schermen van i3-Technologies staan zowat in de halve wereld, maar worden vanuit Diest up-to-date gehouden.

De jongste jaren is i3-Technologies gegroeid tot meer dan vijftig werknemers. Dit jaar verwacht het een omzet van afgerond 50 miljoen, een stijging van 30 procent. De fabrikant van touchscreens legt een sterke focus op de klantenervaring. "De jongste jaren ondergaat de markt een enorme evolutie", zegt Lars Van Sweevelt, directeur marketing en productontwikkeling. "Van een touchscreen kijkt niemand nog op. We maken het verschil in de software en de gebruikservaring. Daarom zetten we zowel in op de hardware als op de software. Eenvoud en herkenbaarheid zijn daarbij sleutelbegrippen. We willen dat klanten in onze software voelen dat het een product van ons is."

We besteden een deel van de softwareprogrammering uit, maar we hebben ervoor gekozen meer kennis in eigen handen te houden

Er liggen ook kansen op de bedrijvenmarkt. In nagenoeg elke vergaderzaal hangt een scherm voor powerpointpresentaties en teleconferenties. "De bedrijfswereld is een van onze doelmarkten", zegt Van Sweevelt. "Maar covid-19 heeft die markt enigszins bevroren. Vanaf het tweede kwartaal in 2020 tot het einde van het jaar was er een enorme terugval. Gelukkig was er in scholen juist een enorme vraag door de versnelde digitalisering."

Ecosysteem bouwen

De Diestse onderneming werkt aan de uitbouw van een ecosysteem. De touchscreens staan daarbij centraal, maar i3-Technologies biedt ook software en accessoires aan. Zoals een apparaatje dat de luchtkwaliteit in de klas meet en dat kan worden geïntegreerd in het touchscreen. Ook dat is sinds covid-19 een gewild extraatje. "We hebben een winkel op het toestel staan. Daarin vind je ook apps van andere aanbieders, zoals een metronoom voor muziekscholen", zegt Van Sweevelt. "De openheid van ons platform is een kernelement in onze branding. We willen een onestopshop zijn voor digitaliserende scholen."

Bovendien ondersteunt i3-Technologies zijn eigen softwareapplicatie Learnhub met consultants uit het onderwijs. Learnhub is een cloudapplicatie die het leerproces helpt te digitaliseren en aantrekkelijker maken. De toepassing maakt het mogelijk lessen en aantekeningen te delen met leerlingen of bijvoorbeeld te kiezen voor hybride lesvormen, waar een deel van de leerlingen op afstand de les kan volgen. "Eigenlijk is Learnhub als een Zwitsers zakmes dat we hebben geïntegreerd in onze technologie", zegt Van Sweevelt.

© .

Scholen hebben doorgaans minder middelen dan de high-end bedrijvenmarkt. Toch ziet Van Sweevelt de vraag in het educatieve segment de komende jaren nog stijgen. Daarbij zet i3-Technologies als nichespeler in op een strategie van 'waar voor je geld'. "Het kan zijn dat er over een paar jaar een verzadiging optreedt of dat nieuwe types met hologramprojecties de norm worden. We doen daar ook onderzoek naar, maar voorlopig zie ik scholen nog niet massaal investeren in virtuelerealiteitsbrillen. Een vervaldatum is inherent aan technologie. Alles gaat snel, maar met onze displays proberen we een balans te zoeken, zodat wie vijf jaar geleden een display kocht, nog altijd mee is met de huidige evoluties."

Kennis verankeren

Sinds enkele jaren is het verankeren van de kennisopbouw over de touchscreens en de bijbehorende software een sleutelelement in de strategie. Van Sweevelt: "Het aantal technische profielen bij ons is de jongste drie jaar verdrievoudigd. We besteden nog wel een deel van de softwareprogrammering uit, maar we hebben ervoor gekozen meer kennis in eigen handen te houden."

Concreet vertrekken de coderingsprojecten in een later stadium naar programmeurs in Oost-Europa of India. "Voorheen waren er wat problemen met de software die we hadden uitbesteed, maar het biedt de mogelijkheid om sneller nieuwe elementen in te bouwen en de kwaliteit te verhogen."

LARS VAN SWEEVELT "We willen dat klanten in onze software voelen dat het een product van ons is." © EMY ELLEBOOG

De klas van Olivier Dijkmans van de Antwerpse basisschool Omnimundo maakt duidelijk waar het digitale educatieve universum van i3-Technologies om draait: touchscreens die het klassieke klasbord vervangen. Door met hun zitkubussen te draaien, kiezen enkele kinderen de juiste letters in een spellingsoefening op het scherm aan de muur. Tegelijk werkt het gros van de leerlingen in groepjes aan een spreekbeurt. Ze gebruiken daarbij hun tablets en het internet. Op een kleiner touchscreen verderop staan nog wat kinderen extra oefeningen op te lossen. Het lijkt chaos, maar het is allemaal normaal voor een moderne klas in het digitaliserende onderwijs. Het scherm van i3-Technologies speelt daarbij een sleutelrol, net zoals het groene of zwarte schoolbord van weleer. I3-Technologies is een van de drie dochterbedrijven uit de i3-groep van Gert Van Erum, die in onze contreien allicht meer naamsbekendheid geniet door de oude naam Groep Vanerum. In de Lage Landen was die vooral bekend als fabrikant van analoge schoolborden en klasmeubilair. Toen Van Erum in 1996 de fakkel van zijn vader overnam, zocht hij in de eerste plaats geografische uitbreiding. Die kwam er via overnames in Frankrijk, de Verenigde Staten en Denemarken. Het jongste decennium zette het bedrijf ook fors in op de digitalisering in het onderwijs en kocht de stichtende familie aandelen terug van de investeerder Sofindev. Vorig jaar zei Gert Van Erum daarover in Trends: "Ik moest van het bedrijf een halve start-up maken, om op de lange termijn te kunnen overleven. Ik moest investeren in onderzoek en ontwikkeling, in nieuwe producten, in marketing, enzovoort. Ik heb nog altijd veel respect voor mijn investeerders, ik heb veel van hen geleerd. Maar ik heb ervaren dat private equity niet geschikt is als het moeilijk wordt. Daarom heb ik Sofindev in 2017 uitgekocht. Sindsdien ben ik weer de volle eigenaar en kon ik de transformatie afronden. Nu leveren de klassieke schoolborden en het meubilair elk een kwart van de omzet, de helft komt van nieuwe technologie. Dat is het resultaat van zeven jaar hard werken." Het hart van die transformatie klopt sinds 2013 bij het dochterbedrijf i3-Technologies. Aanvankelijk distribueerde die de flatpanels van Smartbord en verkocht het beamers en projectoren. Tegenwoordig profileert i3-Technologies zich als fabrikant en ontwikkelt het zijn eigen schermen, al worden die gebouwd in Azië. De interactieve touchscreens die het klassieke schoolbord vervangen, draaien op Android-technologie en zijn verbonden met het internet. Ze vervangen het analoge schoolbord en zijn een schakel in het digitale leertraject dankzij de software die erop draait. De 70.000 schermen van i3-Technologies staan zowat in de halve wereld, maar worden vanuit Diest up-to-date gehouden. De jongste jaren is i3-Technologies gegroeid tot meer dan vijftig werknemers. Dit jaar verwacht het een omzet van afgerond 50 miljoen, een stijging van 30 procent. De fabrikant van touchscreens legt een sterke focus op de klantenervaring. "De jongste jaren ondergaat de markt een enorme evolutie", zegt Lars Van Sweevelt, directeur marketing en productontwikkeling. "Van een touchscreen kijkt niemand nog op. We maken het verschil in de software en de gebruikservaring. Daarom zetten we zowel in op de hardware als op de software. Eenvoud en herkenbaarheid zijn daarbij sleutelbegrippen. We willen dat klanten in onze software voelen dat het een product van ons is." Er liggen ook kansen op de bedrijvenmarkt. In nagenoeg elke vergaderzaal hangt een scherm voor powerpointpresentaties en teleconferenties. "De bedrijfswereld is een van onze doelmarkten", zegt Van Sweevelt. "Maar covid-19 heeft die markt enigszins bevroren. Vanaf het tweede kwartaal in 2020 tot het einde van het jaar was er een enorme terugval. Gelukkig was er in scholen juist een enorme vraag door de versnelde digitalisering." De Diestse onderneming werkt aan de uitbouw van een ecosysteem. De touchscreens staan daarbij centraal, maar i3-Technologies biedt ook software en accessoires aan. Zoals een apparaatje dat de luchtkwaliteit in de klas meet en dat kan worden geïntegreerd in het touchscreen. Ook dat is sinds covid-19 een gewild extraatje. "We hebben een winkel op het toestel staan. Daarin vind je ook apps van andere aanbieders, zoals een metronoom voor muziekscholen", zegt Van Sweevelt. "De openheid van ons platform is een kernelement in onze branding. We willen een onestopshop zijn voor digitaliserende scholen." Bovendien ondersteunt i3-Technologies zijn eigen softwareapplicatie Learnhub met consultants uit het onderwijs. Learnhub is een cloudapplicatie die het leerproces helpt te digitaliseren en aantrekkelijker maken. De toepassing maakt het mogelijk lessen en aantekeningen te delen met leerlingen of bijvoorbeeld te kiezen voor hybride lesvormen, waar een deel van de leerlingen op afstand de les kan volgen. "Eigenlijk is Learnhub als een Zwitsers zakmes dat we hebben geïntegreerd in onze technologie", zegt Van Sweevelt. Scholen hebben doorgaans minder middelen dan de high-end bedrijvenmarkt. Toch ziet Van Sweevelt de vraag in het educatieve segment de komende jaren nog stijgen. Daarbij zet i3-Technologies als nichespeler in op een strategie van 'waar voor je geld'. "Het kan zijn dat er over een paar jaar een verzadiging optreedt of dat nieuwe types met hologramprojecties de norm worden. We doen daar ook onderzoek naar, maar voorlopig zie ik scholen nog niet massaal investeren in virtuelerealiteitsbrillen. Een vervaldatum is inherent aan technologie. Alles gaat snel, maar met onze displays proberen we een balans te zoeken, zodat wie vijf jaar geleden een display kocht, nog altijd mee is met de huidige evoluties." Sinds enkele jaren is het verankeren van de kennisopbouw over de touchscreens en de bijbehorende software een sleutelelement in de strategie. Van Sweevelt: "Het aantal technische profielen bij ons is de jongste drie jaar verdrievoudigd. We besteden nog wel een deel van de softwareprogrammering uit, maar we hebben ervoor gekozen meer kennis in eigen handen te houden." Concreet vertrekken de coderingsprojecten in een later stadium naar programmeurs in Oost-Europa of India. "Voorheen waren er wat problemen met de software die we hadden uitbesteed, maar het biedt de mogelijkheid om sneller nieuwe elementen in te bouwen en de kwaliteit te verhogen."