I-Care is maandagavond bekroond tot Entreprise de l'Année, of Franstalige Onderneming van het Jaar.

Het bedrijf uit Bergen, gespecialiseerd in het voorspellend onderhoud van industriële installaties, heeft de prijs maandagavond gekregen uit handen van premier Alexander De Croo. I-Care bestaat al 16 jaar en stelt 450 mensen te werk. De omzet bedroeg vorig jaar 38 miljoen euro.

De titel 'Onderneming van het Jaar' is een initiatief van consultant EY in samenwerking met zakenkrant L'Echo en de bank BNP Paribas Fortis. De prijs werd al voor de 25ste keer uitgereikt. Vorig jaar ging die naar IT-bedrijf EASI uit Nijvel. Morgen wordt de prijs aan Vlaamse kant uitgereikt.

Proxyclick uit Sint-Pieters-Woluwe is dan weer de Scale-up van het Jaar in Franstalig België. Het bedrijf is gespecialiseerd in bezoekersbeheer en heeft klanten in meer dan 100 landen. (Belga)

Het bedrijf uit Bergen, gespecialiseerd in het voorspellend onderhoud van industriële installaties, heeft de prijs maandagavond gekregen uit handen van premier Alexander De Croo. I-Care bestaat al 16 jaar en stelt 450 mensen te werk. De omzet bedroeg vorig jaar 38 miljoen euro. De titel 'Onderneming van het Jaar' is een initiatief van consultant EY in samenwerking met zakenkrant L'Echo en de bank BNP Paribas Fortis. De prijs werd al voor de 25ste keer uitgereikt. Vorig jaar ging die naar IT-bedrijf EASI uit Nijvel. Morgen wordt de prijs aan Vlaamse kant uitgereikt.Proxyclick uit Sint-Pieters-Woluwe is dan weer de Scale-up van het Jaar in Franstalig België. Het bedrijf is gespecialiseerd in bezoekersbeheer en heeft klanten in meer dan 100 landen. (Belga)