De Zuid-Koreaanse autobouwers Hyundai en Kia hebben in de Verenigde Staten meer dan 280.000 auto's teruggeroepen vanwege een brandrisico. Dat hebben de Amerikaanse autoriteiten woensdag meegedeeld.

De terugroeping betreft 245.030 voertuigen van het type Palisade SUV van Hyundai en 36.417 voertuigen van het type Telluride SUV van Kia. Het gaat voor beide modellen om voertuigen gemaakt van 2020 tot 2022, aldus het Amerikaanse verkeersveiligheidsagentschap NHTSA.

Omdat ze vuur kunnen vatten, hebben de autobouwers de eigenaars van deze wagens geadviseerd om hun wagen buiten en niet in de buurt van gebouwen te parkeren. De bedrading van de trekhaak zou gevoelig zijn voor vocht, wat een kortsluiting en brand kan veroorzaken. De Zuid-Koreaanse autobouwers hebben weet van 25 incidenten in de Verenigde Staten en Canada. Die hebben tot dusver evenwel niet tot ongevallen of gewonden geleid.

