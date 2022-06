In Duitsland en Luxemburg zijn dinsdag huiszoekingen uitgevoerd bij de Zuid-Koreaanse autobouwer Hyundai en zijn dochtermerk Kia. De huiszoekingen gebeurden in het kader van een onderzoek naar de verkoop van '210.100 voertuigen' waarbij er gesjoemeld zou zijn met de dieselmotor.

'Bijna 140 onderzoekers (...) hebben op acht plaatsen in Duitsland en Luxemburg huiszoekingen uitgevoerd', meldt het parket van Frankfurt woensdag in een persbericht.

De autobouwers worden ervan verdacht tot 2020 meer dan 210.000 dieselvoertuigen verkocht te hebben die uitgerust waren met ongeoorloofde apparatuur, waarmee de CO2-emissies van de motoren kunstmatig teruggedrongen konden worden.

Beide automerken worden daarom vervolgd voor onder meer 'vermoeden van fraude en luchtvervuiling'. De software die de manipulatie mogelijk zou maken zou afkomstig zijn van toeleverancier Delphi, vandaag een onderdeel van de Amerikaanse groep BorgWarner. Ook de toeleverancier wordt vervolgd in de zaak.

Met de huiszoekingen wilden de speurders bewijzen vinden, zoals communicatiegegevens, software en planningsdocumenten, zo melden de Duitse autoriteiten.

Het is de eerste keer dat Hyundai geviseerd wordt door het gerecht in het kader van dieselgate. Dat schandaal rond sjoemelsoftware bij dieselmotoren brak in 2015 uit, toen het Duitse autoconcern Volkswagen toegaf zowat 11 miljoen wagens met dergelijke software uitgerust te hebben.

