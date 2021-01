Het gerecht heeft een huiszoeking uitgevoerd op de hoofdzetel van woningbouwer Matexi. Het gaat over een sociale huisvestingsmaatschappij die Matexi oprichtte en die de Vlaamse overheid miljoenen euro's kostte, zo bericht De Tijd zaterdag.

In oktober vorig jaar deden speurders van de federale gerechtelijk politie een huiszoeking op de Waregemse hoofdzetel van Matexi, de grootste woningbouwer van ons land die in 2019 een omzet draaide van 472,8 miljoen euro.

De speurders namen alle mogelijke documenten mee die te maken hadden met Vitare. Dat is de sociale huisvestingsmaatschappij die Matexi in 2008 oprichtte en die in 2018 in vereffening ging, waarna de Vlaamse overheid tegen een miljoenenput aankeek. Ook huidige en voormalige bestuurders die destijds te maken hadden met het dossier-Vitare kregen speurders over de vloer en werden verhoord.

Het nieuws over de gerechtelijke acties raakte nog niet eerder bekend, maar werd bevestigd aan De Tijd door het parket van Oost-Vlaanderen en Matexi.

Door de vereffening van Vitare moest de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) een waardevermindering boeken van 22,9 miljoen euro. Of het parket van Oost-Vlaanderen na dit gerechtelijk onderzoek iemand zal vervolgen, valt af te wachten.

