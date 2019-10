De Belgische Mededingingsautoriteit is dinsdag binnengevallen bij bedrijven uit de farmaceutische sector. De bedrijven worden ervan verdacht de concurrentie op de markt van biosimilaire geneesmiddelen tegen te werken.

De Mededingingsraad spreekt in een persbericht van 'restricitieve mededingingspraktijken die ertoe strekken de toegang of de uitbreiding op de markt te beperken, te vertragen of te verhinderen van biosimilaire geneesmiddelen die concurreren met de bestaande geneesmiddelen'. Het is niet duidelijk bij welke bedrijven het auditoraat is binnengevallen.

Biosimilaire geneesmiddelen zijn geneesmiddelen die een gelijkwaardige werking hebben als gepatenteerde biologische geneesmiddelen. Uit onderzoek van de mededingingsautoriteiten blijkt dat dergelijke alternatieven voor de originele geneesmiddelen 'het moeilijk hebben een plaats op de markt te veroveren', aldus Véronique Thirion, auditeur-generaal van het auditoraat. Zo zouden ziekenhuizen bijvoorbeeld een voorkeur blijven hebben voor het originele product. De mededingingsautoriteiten hebben dan ook de indruk, aldus Thirion, dat sommige farmabedrijven restrictieve praktijken toepassen om de introductie van die biosimilaire geneesmiddelen op de markt te verhinderen. Die praktijken bestaan er bijvoorbeeld in dat de 'economische keuze van ziekenhuizen wordt beperkt', zegt Thirion.

Namen of bedragen wil men niet kwijt bij het auditoraat. 'Maar in de farmasector gaat het altijd om grote bedragen', aldus de auditeur-generaal.