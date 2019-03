Huawei dient klacht in tegen Amerikaanse regering

De wet die de Amerikaanse president Donald Trump daarover vorig jaar had ondertekend uit veiligheidsoverwegingen is 'niet alleen onwettig, maar houdt Huawei ook tegen om op een eerlijke manier de concurrentie aan te gaan', zegt Guo Ping. 'Het Amerikaanse Congres heeft nooit enig bewijs kunnen voorleggen om de opgelegde beperkingen ten aanzien van Huawei-producten te verantwoorden. We zien ons genoodzaakt om als laatste redmiddel deze actie te ondernemen', luidt het.

Tijdens de persconferentie beschuldigde de topman de Verenigde Staten er ook van de servers van Huawei te hebben gehackt en e-mails te hebben gestolen. Huawei dient klacht in bij een rechtbank in Plano, Texas.

Het Chinese elektronicabedrijf staat al geruime tijd onder druk in de westerse wereld. Met name de Verenigde Staten beschuldigen het bedrijf ervan zijn apparatuur open te stellen voor de Chinese regering zodat die kan spioneren.

Ook in België voert het Centrum voor Cybersecurity (CCB) een onderzoek wegens mogelijke spionage naar Huawei, dat netwerkinfrastructuur levert aan onder meer Proximus en Orange, zo raakte in december bekend. Zelf ontkent Huawei alle beschuldigingen.