Als alles goed gaat, heropent op 1 mei de horeca. Niks te vroeg, want het afgelopen jaar was zwaar. Maar de horeca-ondernemers glimmen van de goesting. 'Het zal nog niet meteen het grote feest worden. Maar als ondernemer moet je durven te springen.'

Corona heeft er diep ingehakt bij de Belgische horeca en iedereen die er afhankelijk van is (lees ook blz. 10). Een jaar geleden gingen alle zaken verplicht dicht, om pas in mei weer te kunnen openen. De vreugde bij de uitbaters en de bevolking was van korte duur. Midden oktober legde de overheid opnieuw een sluiting op, en die geldt nog altijd. Pas op 1 mei kan dat veranderen, en zelfs dat is niet zeker. Hoe zal die heropstart verlopen? Hebben de horeca-uitbaters er nog wel zin in? Trends deed een rondvraag.

De 340 Belgische brouwerijen hadden vorig jaar het slechtste jaar sinds de Tweede Wereldoorlog. "Er is ongeveer 1,4 miljoen hectoliter minder bier gedronken", zegt Krishan Maudgal, de directeur van de Belgische Brouwersvereniging. "We zagen de winkelverkoop met iets meer dan 2 procent klimmen. Maar dat compenseert geenszins de daling met ruim de helft in de horeca." "De brouwers zijn vandaag vooral bezig met het puur operationeel overeind houden van hun activiteiten. Zij spreken hun financiële reserves aan. Die moeten ze de volgende jaren weer aanvullen, wat betekent dat er nauwelijks ruimte is om na te denken over nieuwe bieren, marketing of verpakkingen. Dat brengt onze biercultuur in gevaar." Maudgal pleit voor een voorzichtige heropstart. "Wij vragen verantwoord te drinken. Meteen een braspartij zou het ergste zijn wat ons kan overkomen." Mieke Desplenter, de gedelegeerd bestuurder van Brouwerij Ter Dolen in Helchteren, is enthousiaster. "Wij verwachten een overrompeling zodra we weer open mogen. Het zal wellicht elke dag volle bak zijn, uiteraard binnen de wettelijke beperkingen." Ter Dolen brouwt niet alleen zware bieren, het schenkt die ook in een café. De voorbije zomer was een topper. "We hebben een groot buitenterras, dat veel fietsers lokt. In een weekend is het hier altijd druk, maar de voorbije zomer leek het wel elke dag weekend. De mensen voelen zich hier veilig, want we hebben veel ruimte." Toch daalde de omzet met een derde, maar Desplenter klaagt niet. "Uiteraard verkochten we veel minder bier in vaten aan andere horecazaken. Maar we verkochten evenveel flessenbier als in andere jaren, en in onze winkel zelfs meer. Bovendien is er onze webwinkel. Ik heb vorig jaar bijna 60.000 kilometer gereden voor leveringen aan huis. Als klanten niet naar Ter Dolen kunnen komen, dan komt de brouwerij wel naar hen." Febed verenigt 500 Belgische drankenhandelaars, goed voor 2700 werknemers en een omzet van 2,1 miljard euro in 2019. "Reken maar dat daar in 2020 ruim de helft vanaf is gegaan", zegt directeur Guy Dewulf. Vooral de drankenhandelaars die leveren in de grote steden zien af. "Brussel kreeg weinig toeristen over de vloer, en veel pendelaars werkten thuis. Wie meer op het platteland levert, deed het beter. De voorbije zomer bleven veel mensen in eigen land." Dewulf vreest ook de gevolgen op lange termijn. "Als er straks horecazaken verdwijnen, kan dat ook een sneeuwbaleffect teweegbrengen bij de toeleveraars." Breekt de hemel open op 1 mei? "Het zal niet meteen een groot feest zijn. Eerst moeten we ook de vervallen producten weghalen uit de horecazaken. En er is nog onzekerheid over de modaliteiten van de heropening. Kunnen de mensen weer naar kantoor? Mogen er weer toeristen komen? We zullen nog enkele maanden omzet verliezen. De grote tournée générale is pas voor later. Die zal nog wel een tijdje uitblijven, wellicht tot ver in de zomer. Maar ik weet wel zeker dat de mensen willen uitgaan, eten, feesten, een terrasje doen." Sander De Swert baat samen met zijn vennoot Kristof Van Humskerken Bar 't Kafaat uit in de uitgaansbuurt van Lier. "We zijn al zeven maanden dicht. Ons inkomen viel weg." De pijn werd wat verzacht met de verkoop van minivaatjes Cristal, met een hele beleving eromheen: bierviltjes, een handleiding voor ideale schenktechnieken, een afschuimer. Het duo heeft zijn geloof in de horeca niet verloren. Ze kochten vorig jaar in april, in volle lockdown, hun cafépand. "Als ondernemer moet je durven te springen. Wij kregen leningen van de bank. We konden aantonen dat onze bvba voldoende solvabel is voor de investering." Wat gebeurt er zodra hun café weer open kan? "Het is nog een beetje zoeken. Het zal nog niet meteen het grote feest worden. Wat worden de veiligheidsmaatregelen? Door de afstandsregels verliezen wij hoe dan ook 30 procent van onze capaciteit." Mark Kohlberger is eigenaar van Afspanning De Jachthoorn in Kontich. Die bestaat uit een restaurant, een speeltuin en zes feestzalen. Bovendien doet Kohlberger aan catering en heeft hij een evenementenbureau. Hij zag vorig jaar drie kwart van zijn omzet verdwijnen. "Op drukke dagen werkten hier dertig mensen. Mijn belangrijkste activiteit zijn de feesten. Die zijn allemaal verplaatst, sommige al drie tot vier keer." "We bereiden ons volop voor op de heropening. Elke dag komen er reservaties bij voor het restaurant. De mensen willen duidelijk de teugels vieren. Maar we moeten hen er voortdurend op wijzen dat er, zeker in het begin, nog strenge veiligheidsmaatregelen zullen zijn. Daarvoor is de capaciteit in ons restaurant met ruim de helft teruggeschroefd." Het restaurant Sir Kwinten in Lennik kreeg vorig jaar een Michelinster. "Daar hebben we toch nog enkele maanden mee kunnen werken", zegt zaakvoerder Yanick Dehandschutter. Het omzetverlies van vorig jaar is nog niet volledig berekend. Maar het bedrijf kreeg klappen. Op drukke dagen werkten er tot veertig mensen in de feestzaal, de bistro, de bar en het restaurant. "Onze afhaaldienst presteert verrassend goed. Maar het compenseert geenszins het verlies door de lockdown." Met het oog op een heropening werd het restaurant gerenoveerd en het menu wat veranderd. "We wilden altijd positief blijven. Iedereen wil er weer invliegen. Er zijn veel reservaties. Tot ver in de zomer zijn de weekends volgeboekt. Onze gasten popelen om terug te komen. De volgende jaren moeten top zijn."