Hoogspanningsbeheerder Elia gaat een samenwerking aan met Volkswagen, de grootste autoproducent van Europa. Dat hebben beide bedrijven vrijdag bekendgemaakt. Inzet van de samenwerking: elektrische auto's inschakelen om het stroomnet in evenwicht te houden

Elia waakt er als hoogspanningsbeheerder over dat het evenwicht tussen vraag en aanbod op de elektriciteitsmarkt op elk moment van de dag wordt bewaakt. Het kijkt daarbij al een tijdje ook richting elektrische wagens. 'Batterijen op wielen', zo noemt Elia ze. Door slim elektrische wagens te laden bijvoorbeeld - op momenten dat er veel aanbod is van hernieuwbare energie - kunnen batterijen helpen het stroomnet in evenwicht te houden.

De hoogspanningsbeheerder heeft daarover nu een memorandum van overeenstemming ondertekend met autoproducent Volkswagen. Concreet gaat het om een samenwerking tussen Elia, de Elia-start-up re.alto en Elli. Die laatste is een dochter van Volkswagen die de activiteiten rond laad- en energieoplossingen bundelt.

Elia en Volkswagen willen door de samenwerking de 'integratie van elektrische voertuigen in het net versnellen', klinkt he

