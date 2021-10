De piloot wordt verdacht van het verkeerd informeren van de Amerikaanse luchtvaartautoriteit Federal Aviation Administration (FAA) over veiligheidskwesties die te maken hebben met de twee dodelijke crashes van de 737 MAX.

'In een poging Boeing geld te besparen, heeft voormalig hoofdpiloot Mark Forkner naar verluidt kritieke informatie achterhouden', schrijft justitie donderdag in een verklaring. De piloot zou bij Boeing tijdens de ontwikkeling van het toestel een belangrijke contactpersoon zijn geweest van de FAA. Hij moest aangeven hoe piloten moesten leren vliegen met de 737 MAX.

Forkner is de eerste persoon die strafrechtelijk vervolgd wordt vanwege de problemen met de 737 MAX. Hij verschijnt naar verwachting vrijdag voor de rechter in Fort Worth voor zes aanklachten. De voormalige hoofdpiloot riskeert tientallen jaren gevangenisstraf als hij schuldig wordt bevonden.

De man zou de FAA onder meer hebben misleid door aan te geven dat de verschillen in bepaalde systemen tussen de 737 MAX en voorgangers kleiner waren dan in werkelijkheid het geval was. Zo zou kostbare trainingstijd kunnen worden uitgespaard en dat zou het toestel aantrekkelijker maken voor klanten. De piloot werkt inmiddels al jaren niet meer bij Boeing.

De 737 MAX werd vanaf maart 2019 lange tijd wereldwijd aan de grond gehouden na twee dodelijke ongelukken in korte tijd met het type. Bij de crashes in Indonesië en Ethiopië kwamen honderden mensen om het leven. De oorzaak bleek een vlieghulpsysteem te zijn dat de neus van vliegtuigen op de verkeerde momenten naar beneden drukte. Boeing heeft aanpassingen gedaan om de problemen te verhelpen.

Inmiddels besloten onder meer de Verenigde Staten, Canada en de Europese Unie de 737 MAX weer te laten vliegen.

