Het hoofd van auditbedrijf KPMG in Groot-Brittannië stapt op, nadat hij zijn medewerkers opgedragen had om te stoppen met klagen over de gevolgen van de coronapandemie. Dat heeft het bedrijf vrijdag bevestigd aan het Duitse persagentschap dpa.

Volgens lokale media had Bill Michael medewerkers tijdens een onlinevergadering opgedragen om 'te stoppen met klagen' over mogelijke verlagingen van lonen en bonussen. De manager, die vorig jaar 1,7 miljoen pond (1,9 miljoen euro) uitbetaald kreeg, voegde er ook aan toe dat de medewerkers moeten ophouden 'het slachtoffer te spelen', aldus de Britse krant The Guardian. Michael verontschuldigde zich nadien bij de medewerkers. Hij verlaat KPMG eind deze maand. Volgens lokale media had Bill Michael medewerkers tijdens een onlinevergadering opgedragen om 'te stoppen met klagen' over mogelijke verlagingen van lonen en bonussen. De manager, die vorig jaar 1,7 miljoen pond (1,9 miljoen euro) uitbetaald kreeg, voegde er ook aan toe dat de medewerkers moeten ophouden 'het slachtoffer te spelen', aldus de Britse krant The Guardian. Michael verontschuldigde zich nadien bij de medewerkers. Hij verlaat KPMG eind deze maand.