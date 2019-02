Honda bevestigt sluiting Britse fabriek

Britse media hadden maandag al melding gemaakt van de sluitingsplannen, en die plannen heeft de automaker nu ook bevestigd. Volgens Honda is de beslissing een gevolg van evoluties in de auto-industrie en de nood om meer elektrische wagens te lanceren. De sluiting heeft niks te maken met de brexit, aldus het bedrijf.

'Er is geen verband met de brexit, wel met globale veranderingen', aldus Ian Howells, senior vicepresident voor Honda in Europa in een reactie aan de BBC. De fabriek in Swindon was vorig jaar goed voor de productie van 160.000 auto's, met name die van het populaire model Civic.

De sluiting is een nieuwe zware slag voor de Britse auto-industrie. Begin februari maakte Nissan nog bekend dat het niet langer van plan is het nieuwe model van de X-Trail in het Britse Sunderland te gaan bouwen.