Het coronajaar was een goed jaar voor de holding Diepensteyn, de familiale holding rond Jan Toye, de voormalige eigenaar van Brouwerij Palm. Diepensteyn keerde een dividend uit van 10 miljoen euro, het hoogste bedrag in minstens een decennium.

In 2016 verkocht Jan Toye (73) Brouwerij Palm aan de Nederlandse Swinkels Brouwerij. De verkoop gebeurde in twee schijven. De laatste 40 procent werd begin januari dit jaar verkocht. Jan Toye, tot dan voorzitter van de raad van bestuur van de brouwerij uit Steenhuffel, verdween toen uit de onderneming.

...

In 2016 verkocht Jan Toye (73) Brouwerij Palm aan de Nederlandse Swinkels Brouwerij. De verkoop gebeurde in twee schijven. De laatste 40 procent werd begin januari dit jaar verkocht. Jan Toye, tot dan voorzitter van de raad van bestuur van de brouwerij uit Steenhuffel, verdween toen uit de onderneming.Jan Toye concentreert zich al enkele jaren op zijn familieholding Diepensteyn. Die had vorig jaar een balanstotaal van ruim 300 miljoen euro. Vastgoed is een belangrijke activiteit, met onder meer horecapanden die aan de Brouwerij Palm worden verhuurd. Diepensteyn heeft ook een belang in de Handelsbeurs in Antwerpen. En er is de vennootschap Eddy Merckx Cycles. Maar dat fietsbedrijf is vooral een uitdovende activiteit, want het bedrijf achter het merk van 's lands meest bekende wielrenner heeft een overgedragen verlies van 27 miljoen euro, en heeft nul werknemers.De holding heeft ook de helft van de aandelen van de familiale Brouwerij Boon uit Lembeek bij Halle. Boon maakt geuze- en kriekbieren. Verrassend: Brouwerij Boon hield zich in het coronajaar meer dan kranig, met stabiel gebleven bedrijfsopbrengsten van 5,6 miljoen euro. De bedrijfswinst ging ondanks de pandemie zelfs vooruit, naar 138.051 euro. De brouwer waarschuwt weliswaar dat de lockdown in de horeca in 2021 "ongetwijfeld een negatieve impact zal hebben op het resultaat van 2021".In het algemeen leden de diverse belangen van de holding Diepensteyn niet al te veel schade onder corona. Zelfs de dochter nv Stonehill, die panden verhuurt aan Brouwerij Palm, zag slechts een beperkte impact door covid-19. En de vooruitzichten blijven "ondanks de coronacrisis gunstig. De panden die niet meer als horecapanden worden verhuurd, kunnen tegen aantrekkelijke voorwaarden worden gerealiseerd". Jan Toye en Diepensteyn surfen met andere woorden mee op de vastgoedhausse in België.Het meest geraakt door corona is wellicht nog de Handelsbeurs aan de Meir in Antwerpen, waarin Diepensteyn voor een kwart participeert. De opening van een hotel werd uitgesteld door de pandemie. Bovendien is er hommeles met de buurtbewoners, die een schorsing van de omgevingsvergunning eisen.Diepensteyn participeert ook nog in diverse vehikels van Bencis Capital Partners. Dat investeringsfonds heeft belangen in 25 bedrijven, die samen goed zijn voor 1,7 miljard euro omzet en 9500 werknemers. In België heeft Bencis Capital Partners belangen in onder meer Vleeswaren De Keyser uit Aalter, het coatingbedrijf Muylle-Facon uit Izegem, of het informaticabedrijf Axxes uit Antwerpen.De holding Diepensteyn presteerde dan ook goed in 2020, met een nettowinst van ruim 17 miljoen euro, evenveel als in 2019. De aandeelhouders krijgen een dividend van 10 miljoen euro. Dat is het hoogste dividend in minstens het voorbije decennium. In 2011 werd bijna 5,8 miljoen uitgekeerd als dividend, in 2016 nog eens 4 miljoen euro. Daarna volgden drie jaren (2017-2019) zonder dividenden.De aandeelhouders van Diepensteyn zijn twee holdings rond de familie Toye, die elk de helft hebben in Diepensteyn. Die twee holdings heten Diephold en Steynhold. Ze ontvingen elk 5 miljoen euro van de 10 miljoen euro dividenden van Diepensteyn. Maar op hun beurt keerden zij uiteindelijk geen dividend uit aan hun aandeelhouders.De holding Diepensteyn hult zich in stilzwijgen. "Wij geven geen commentaar bij de jaarrekening noch bij andere beslissingen", hield gedelegeerd bestuurder Bart Van Muylder (57) de boot af voor Trends.