De Antwerpse holding Ackermans & van Haaren (AvH), met belangen in onder meer bouwgroep CFE, baggeraar DEME en private banken, verwacht dit jaar een recordwinst in de boeken te kunnen schrijven. In de eerste jaarhelft was er een nettowinst van 165,7 miljoen euro, drie keer zoveel als een jaar eerder, zo maakte AvH dinsdag bekend.

Volgens de holding 'droegen alle onderdelen van de groep bij tot deze forse verbetering'. De kernactiviteiten droegen 149,1 miljoen euro bij aan de winst. 'Dat is niet alleen een verdubbeling tegenover vorig jaar, maar het laat ook duidelijke de precoronajaren 2019 en 2018 achter zich', luidt het.

AvH wijst onder meer op recordcijfers bij de private banken Delen Private Bank en Bank J.Van Breda & Co. En in de bouw- en baggerpoot, met bouwfirma CFE en diens baggerdochter DEME, is er sprake van een recordorderboek.

De Antwerpse holding met ook nog belangen in rusthuizen en de plantageholding Sipef, verwacht ook 'sterke resultaten' in de tweede jaarhelft, 'zodat de winst voor het volledige jaar (voor meerwaarden) op recordkoers ligt'. Topman Jan Suykens voegt nog toe dat de holding ook 'actief nieuwe "duurzame" investeringsopportuniteiten blijft overwegen'.

Bouw- en baggergroep CFE, die voor 62 procent in handen is van AvH, kwam dinsdagochtend ook met aparte halfjaarcijfers. De omzet bedroeg ruim 1,6 miljard euro, 9,3 procent meer dan in de eerste helft van 2020. De nettowinst vervijfvoudigde tot 42,6 miljoen euro. Het onderdeel DEME (baggeren, bouwen windmolenparken ...) vertegenwoordigde een omzet van 1,06 miljard euro en een nettowinst van 35 miljoen euro.

CFE bevestigt dat het orderboek van de hele groep nog nooit zo dik was: er staan voor zowat 6,3 miljard euro opdrachten in. De groep verhoogt de vooruitzichten voor het volledige jaar. Ze verwacht 'een beduidende stijging van de omzet, die het niveau van 2019 zou moeten benaderen'. Ook de nettowinst zal stevig groeien tegenover 2020, klinkt het, maar zal nog niet zo hoog liggen als voor corona.

