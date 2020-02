De schatkist kan uitkijken naar een dividend van bijna 300 miljoen euro, afkomstig van BNP Paribas. Dat is iets meer dan vorig jaar. België is de grootste aandeelhouder van de Franse grootbank.

BNP Paribas trekt het dividend voor 2019 op met 2,6 procent, tot 3,10 euro per aandeel, blijkt uit de jaarresultaten van de bank. Met 7,7 procent van de aandelen in handen van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij - de Belgische overheid dus - geeft dat recht op een dividend van 298,3 miljoen euro. Een jaar geleden was dat 291 miljoen euro.

Nog uit de jaarcijfers blijkt dat BNP Paribas met retailbankieren in ons land - de bank is hier actief met BNP Paribas Fortis - iets minder verdiende. De omzet zakte 2 procent tot 3,5 miljard euro. De kredieten namen 4,4 procent toe, en de deposito's 5,1 procent. De rente-inkomsten daalden evenwel met 3,1 procent, onder druk van de lage rentes. Dat resulteert in een resultaat voor belastingen in België van 929 miljoen euro: 5,1 procent minder dan in 2018. In het vierde kwartaal steeg de omzet 2,5 procent, en steeg de winst voor belastingen 26,9 procent tot 302 miljoen euro.

De hele groep BNP Paribas heeft een sterk jaar achter de rug. De omzet steeg 4,9 procent tot 44,6 miljard euro, terwijl er netto 8,2 miljard euro overblijft: een stijging met 8,6 procent.

BNP Paribas trekt het dividend voor 2019 op met 2,6 procent, tot 3,10 euro per aandeel, blijkt uit de jaarresultaten van de bank. Met 7,7 procent van de aandelen in handen van de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij - de Belgische overheid dus - geeft dat recht op een dividend van 298,3 miljoen euro. Een jaar geleden was dat 291 miljoen euro.Nog uit de jaarcijfers blijkt dat BNP Paribas met retailbankieren in ons land - de bank is hier actief met BNP Paribas Fortis - iets minder verdiende. De omzet zakte 2 procent tot 3,5 miljard euro. De kredieten namen 4,4 procent toe, en de deposito's 5,1 procent. De rente-inkomsten daalden evenwel met 3,1 procent, onder druk van de lage rentes. Dat resulteert in een resultaat voor belastingen in België van 929 miljoen euro: 5,1 procent minder dan in 2018. In het vierde kwartaal steeg de omzet 2,5 procent, en steeg de winst voor belastingen 26,9 procent tot 302 miljoen euro.De hele groep BNP Paribas heeft een sterk jaar achter de rug. De omzet steeg 4,9 procent tot 44,6 miljard euro, terwijl er netto 8,2 miljard euro overblijft: een stijging met 8,6 procent.