De Amerikaanse overheid maakt zich op om de dominantie van Google, Apple en andere techgiganten aan te pakken. Ze volgen daarmee de harde aanpak van de Europese Unie onder leiding van Europees commissaris Margrethe Vestager. Veel meer dan over miljardenboetes gaat het om hoe de techsector nieuwe innovatieve bedrijven laat doorgroeien tot concurrenten van de techreuzen.

De Amerikaanse overheid beslist momenteel welke diensten de mededingingsonderzoeken naar onder meer Apple, Google en Facebook zullen voeren. De techreuzen vrezen het ergste, want ze weten heel goed dat Microsoft zo van zijn troon werd geduwd. Ongeveer twintig jaar geleden openden zowel de Europese als de Amerikaanse overheid onderzoeken naar Microsoft wegens machtsmisbruik. De softwarereus werd onder meer aangeklaagd voor de manier waarop hij toen de pionier Netscape kapot kneep door het eigen Internet Explorer als standaardbrowser te installeren op zijn dominante Windows-besturingssysteem. Het was het begin van een juridische uitputtingsstrijd waarin Microsoft heel even vreesde in stukken te worden gehakt door de Amerikaanse overheid, zoals eerder het te dominante Standard Oil en de telecomreus AT&T. Uiteindelijk kwam Microsoft er vanaf met enkele zware boetes, maar het moest wel toestaan dat onafhankelijke toezichthouders in het bedrijf over de strategie mochten meebeslissen.

...