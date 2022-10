Iets minder dan vijf ziektedagen per jaar per werknemer: zoveel verschil maakt het of werknemers hun bedrijf als maatschappelijk verantwoord beschouwen of niet. Er zijn ook verschillen in de prestatiebereidheid.

Als bedrijven hun sociale verantwoordelijkheid serieus nemen, is dat blijkbaar ook goed voor de werknemers: ze hebben minder ziektedagen dan in andere bedrijven. Uit een studie van de Duitse zorgverzekeraar AOK blijkt dat werknemers die verklaren dat hun bedrijf een hoog niveau van sociale verantwoordelijkheid heeft, slechts 9,7 dagen verzuim hebben in de loop van een jaar. Degenen die het verantwoord ondernemen in hun bedrijf als slecht beoordeelden, hadden 4,5 verzuimdagen meer.

Meer zin om te presteren

De bereidheid om te presteren neemt ook toe wanneer werknemers sociale verantwoordelijkheid vinden bij hun werkgever, blijkt uit het Verzuimrapport dat het ziekenfonds vorige week in Berlijn voorstelde. Volgens het rapport is ongeveer 97 procent van de werknemers die verklaren dat hun werkgever bijzonder verantwoordelijk is, zelf bereid te presteren. Omgekeerd daalt de bereidheid om te presteren in de groep werknemers die een laag niveau van verantwoord ondernemen in hun bedrijf waarnemen tot 76,4 procent van de medewerkers. Daarnaast heeft het volgens de studie nog meer positieve effecten als werknemers een verantwoord ondernemingsbestuur in hun bedrijf onderschrijven: zij zouden een hogere mate van bedrijfsloyaliteit en arbeidstevredenheid hebben.

In de studie wordt verantwoord bedrijfsbeheer onder meer gedefinieerd als het feit dat bedrijven intensief zorg dragen voor gezondheidsbevordering en het welzijn van hun werknemers niet als een louter private aangelegenheid beschouwen. "Verantwoordelijke bedrijven mogen de gezondheid van hun werknemers niet uit het oog verliezen en moeten duurzaam investeren in gezondheidsgericht management en het aanbod van gezondheidsbevordering op de werkplek", zegt Helmut Schröder van het Wetenschappelijk Instituut van AOK, mederedacteur van het Verzuimrapport.

