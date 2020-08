Hoe machtig zijn de techgiganten?

Stijn Fockedey Redacteur bij Trends

Apple, Amazon, Facebook, Google en Microsoft zijn geliefd of onmisbaar voor miljarden gebruikers en dat vertaalt zich in gigantische omzetten en spectaculaire records op de beurs. In de VS en in de EU zijn overheden en politici wakker geschud. Ze vrezen dat die techgiganten te machtig zijn en gezonde concurrentie en innovatie onmogelijk maken. Een overzicht van de sterktes én kwetsbaarheden van de vijf belangrijkste spelers.

Wachtrij bij een retail winkel van Apple. (Jinan (China), 21/05/2016) © Belga Image

Omzet 2019: 161,8 miljard dollar

...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×