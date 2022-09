Van bij de start van de oorlog in Oekraïne was geweten dat de gevolgen voor Europa zich vooral op vlak van energie, meer bepaald gas, zouden laten voelen. De analisten van vermogensbeheerder Schroders nemen de maat van wat de gascrisis betekent voor de Europese economie en beleggers.

Hoe zullen de gasprijzen de komende periode evolueren?

...

Hoe zullen de gasprijzen de komende periode evolueren?De elektriciteits- en gasprijzen zullen nog anderhalf tot twee jaar heel hoog blijven, veel hoger dan in de rest van de wereld. Ze zullen pas vanaf 2024 of 2025 afnemen. Dat zorgt ervoor dat de vraag de komende twee jaar zal afnemen. Dit jaar zal die al 10 procent lager liggen. Alles hangt ook af van de vraag of Rusland de gastoevoer naar Europa volledig dichtdraait of niet.Hoe zal de gasmarkt op de lange termijn evolueren?De komende twee jaar zullen moeilijk zijn omdat veel landen op gas terugvallen om hun afhankelijkheid van steenkool af te bouwen, waardoor Europa met China en India concurreert voor de beschikbare voorraden aan vloeibaar gas (lng). Na die twee jaar zal Europa meer gasaanbod hebben vanuit Qatar en de Verenigde Staten, waardoor de gasprijzen zullen afnemen. Weliswaar niet tot de niveaus van voor de crisis. Gasprijzen zullen nog steeds het dubbele tot driedubbele zijn van voordien. Dat zal de concurrentiekracht van Europese energie-intensieve sectoren aantasten. Hoe treft de gascrisis de Europese economie?Dat hangt af van land tot land. Europa importeert 90 procent van zijn gas en 45 procent daarvan uit Rusland. Er zijn sterke verschillen tussen de lidstaten. Oostenrijk en Polen voerden 80 procent van hun gas in vanuit Rusland, Duitsland de helft en Frankrijk en Spanje minder dan 10 procent. Italië is dan weer voor meer dan 50 procent van zijn elektriciteitsopwekking afhankelijk van Russisch gas.Zuidelijke lidstaten genieten nog van een redelijke economische groei, maar de groei in het noorden zal de komende kwartalen zeer fragiel zijn. De mogelijkheid op een recessie brengt bedrijven in nog nauwere schoentjes omdat ze daardoor minder ruimte zullen hebben om prijzen op te trekken en hun winstmarges te beschermen.Wat zijn de gevolgen voor Europese bedrijven?In Duitsland zal misschien gas moeten worden gerantsoeneerd en dreigen energie-intensieve sectoren zoals metaal en chemie uit de boot te vallen. Wegens de onzekerheid zijn de aandelenkoersen van Europese chemiebedrijven al sterk teruggevallen. Sommige zijn te sterk gezakt en noteren tegen aantrekkelijke koersen.Zijn er winnaars in deze crisis?Op de middellange en de lange termijn is de sector van de hernieuwbare energie een duidelijke winnaar. De prijzen van aankoopovereenkomsten voor hernieuwbare energie zijn in anderhalf jaar tijd meer dan verdubbeld, waardoor investeringen in die sector veel aantrekkelijker ogen. De rendementen daarvan zijn voor hernieuwbare ontwikkelaars verdubbeld. Ook de Amerikaanse gasbedrijven zien dankzij de hogere gasprijzen hun bedrijfsvoering structureel rendabeler worden.