Hoe Europa reageert op het groeiend aantal Chinese investeringen

Behalve via de Nieuwe Zijderoute verankert China zijn economische macht in de Europese Unie ook via rechtstreekse investeringen en overnames. Trends dook samen met het Europese journalistencollectief Investigate Europe in de cijfers om na te gaan hoever de Chinese investeringstentakels reiken in Europa.

Containers van China Ocean Shipping Company (COSCO) in de haven van Zeebrugge © reuters

Het Europese establishment schoot wakker toen de Chinese fabrikant van huishoudapparaten Midea in 2015 het Duitse roboticabedrijf Kuka overnam voor 4,5 miljard euro. Sindsdien hebben nog enkele spraakmakende Chinese overnames de vrees voor het gele gevaar aangewakkerd. Zo kocht het Chinese Geely, dat in 2008 Volvo had overgenomen, voor 8 miljard bijna 10 procent van de Duitse autobouwer Daimler. De Chinese overname die de kroon spant, is die van het Zwitserse agrochemiebedrijf Syngenta door ChemChina voor maar liefst 43 miljard dollar. Andere chemiereuzen zoals BASF en Dow dongen ook mee, maar zij hadden slechts 38 miljard dollar veil voor het bedrijf.

