Hoe Carnegie Mellon University in Pittsburgh wereldtop werd in artificiële intelligentie

Hoe werd Carnegie Mellon University in Pittsburgh een van 's werelds beste instellingen in artificiële intelligentie? En hoe doet het die honderden miljoenen dollars voor wetenschappelijk onderzoek beter renderen? Een verhaal over ondernemende proffen, zelfrijdende auto's en pokerrobots.