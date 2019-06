Hoe Belgische banken zich wapenen tegen Facebook en Google

Patrick Claerhout redacteur bij Trends

Banken zullen er over vijf tot tien jaar helemaal anders uitzien, bleek op een sessie van de Trends Summer University 2019. "Wie niet mee is met de digitalisering en het beheer van data, bestaat over vijf jaar niet meer."

JOHAN THIJS "Bedrijven zoals Amazon en Google hebben een nieuwe standaard gezet inzake klantenervaring."

Welke bedrijven waren wereldleiders in de jaren zestig? IBM, General Motors, Eastman Kodak, General Electric,... Welke zijn de leiders vandaag? Amazon, Facebook, Apple, Google, Alibaba, Tencent. "Ook al verkoopt de ene telefoons, de andere diensten en nog een andere advertentieruimte, het zijn allemaal ondernemingen die verbonden zijn aan data", constateert Johan Thijs, de CEO van KBC Groep. "Data veroorzaken een omwenteling van de economie, vergelijkbaar met de uitvinding van elektriciteit aan het einde van de negentiende eeuw."

