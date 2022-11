Om futureproof te worden, moet heel wat bedrijven hun businessmodel aanpassen. Easi en VP Capital lichten toe hoe ze dat doen.

Al acht jaar op rij krijgt Easi van Vlerick Business School de titel van best workplace voor middelgrote ondernemingen. Dat dankt de IT-dienstverlener aan het participatief ondernemerschap dat in zijn bedrijfscultuur zit. "Van onze 500 medewerkers zijn er 115 aandeelhouder", zegt CEO Thomas Van Eeckhout. "Ze zijn allemaal actief in de onderneming, behalve de oprichter, Salvatore Curaba." Naast zijn positie als minderheidsaandeelhouder, zit ongeveer 30 procent van de aandelen bij het uitvoerend directiecomité, 20 procent bij managers en 10 procent bij medewerkers. Dat is geen extraatje boven op het loonpakket, iedereen investeert zelf minstens 25.000 euro.

Werknemersparticipatie is geen wondermiddel om andere problemen te laten verdwijnen' THOMAS VAN EECKHOUT, CEO EASI

Er zijn twee voorwaarden om aandeelhouder te worden: minstens twee jaar actief zijn bij Easi en uitgesproken de kernwaarden uitdragen, waaronder excellentie, een positieve ingesteldheid en zorgzaamheid. Volgens Van Eeckhout toont het personeel een grote betrokkenheid, ook nieuwe werknemers, die vaak meteen de wens hebben om aandeelhouder te worden.

De voorbije drie jaar zijn de omzet en de winstgevendheid van Easi verdubbeld. "Participatief ondernemerschap is een evenwichtige en gezonde manier van werken", vindt Van Eeckhout. "Er zijn evenveel verantwoordelijkheden als rechten voor aandeelhouders. In onze organisatie hebben we dus 115 mensen die hard aan de kar trekken en zich afvragen hoe ze het bedrijf nog beter kunnen maken."

De interesse voor de ondernemersvorm van Easi groeit, al ziet Van Eeckhout nog terughoudendheid. "Mijn advies luidt: zorg eerst dat de bedrijfscultuur goed zit. Werknemersparticipatie is geen wondermiddel om andere problemen te laten verdwijnen. Het is een bonus om van een heel goed bedrijf een nog beter bedrijf te maken."

Duurzaam investeren

De Belgisch-Nederlandse investeringsmaatschappij VP Capital is een van de eerste Europese family offices met een B Corp-label, een certificaat voor bedrijven die een positieve impact willen hebben op mens en milieu. Duurzaamheid staat centraal in de bedrijfsstrategie. "We willen ons vermogen investeren in oplossingen voor belangrijke ecologische en sociale uitdagingen", zegt directeur Guus van Puijenbroek. "De bedrijven en de fondsen waarin we investeren, geven we een impactscore. Als ze ten minste vier op vijf behalen, beschouwen we het als een impactbelegging." Tegen 2023 moet 45 procent van de beleggingen bij VP Capital impactbeleggingen zijn. Daarvoor heeft het samen met externe deskundigen een eigen duurzaamheidsmodel ontwikkeld, om de positieve impact van de investeringen te meten.

Als referentieaandeelhouder in tal van bedrijven, kan VP Capital duurzame discussies starten en projecten mogelijk maken. Zo was het in het ledbedrijf Q-lite de aanvoerder van het nieuwe businessmodel display-as-a-service. In de plaats van ledschermen te verkopen, verhuurt het bedrijf ze, wat een motivatie is om circulaire schermen te bouwen.

De belangrijkste tip van Van Puijenbroek: begin eraan, leer ervan en doe dan grotere stappen. "We willen samen de vooruitgang versnellen. Daar waar we investeren, voeren we actief de dialoog over duurzaamheid en ondersteunen we bedrijven in hun transitie. Dat is het verschil tussen beleggen en duurzaam investeren."

