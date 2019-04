Hezbollah-financier was klant bij KBC

Onthullingen in de Afrikaanse pers over een geldschieter van de Libanese militie Hezbollah die in Antwerpen klant was bij KBC brengen de Vlaamse bank in opspraak. Dezelfde klant was ook een belangrijke fixer van de Gambiaanse dictator Yahya Jammeh.

De voormalige Gambiaanse dictator Yahya Jammeh © reuters

Gelekte documenten wijzen op verdachte stortingen die de centrale bank van Gambia eind 2011 deed op de Antwerpse KBC-rekeningen. Het geld was onder meer bedoeld om luxevoertuigen te kopen, bericht De Tijd donderdag. Het gaat om Mohammed Ibrahim Bazzi, die in mei 2018 door de Amerikaanse overheid aangewezen werd als financier van de Libanese terreurbeweging Hezbollah. Tot de bedrijven van Bazzi behoren onder meer het Gambiaanse oliebedrijf Euro African Group, en het in 2000 opgerichte en in Antwerpen gevestigde energiebedrijf Global Trading Group. Bazzi, die na de beschuldigingen van de Amerikanen ontslag nam, woonde overigens zelf een tijdlang in Antwerpen. De Tijd meldt dat uit onderzoek van het journalistencollectief OCCRP blijkt dat Bazzi ook een cruciale 'fixer' was van de Gambiaanse ex-dictator Yahya Jammeh. Die leidde Gambia van 1994 tot januari 2017. Met de hulp van fixers zoals Bazzi zou de dictator minstens 1 miljard dollar hebben versluisd uit Gambia. In ruil voor die hand- en spandiensten zou Bazzi's bedrijf Euro African Group jarenlang een monopolie hebben gekregen op de oliebusiness in Gambia. Volgens de Zuid-Afrikaanse krant Mail & Guardian leiden Bazzi's Europese activiteiten via zijn Antwerpse bedrijf naar de Belgische bank-verzekeraar KBC. Het gaat om betalingen die variëren van 200.000 tot 1 miljoen dollar, die via de centrale bank van Gambia werden versluisd naar de KBC-rekening van Bazzi's Antwerpse bedrijf. Volgens de Afrikaanse krant wijzen die bedragen op KBC's gebrek om illegale geldstromen te detecteren, maar De Tijd vernam dat KBC de verdachte betalingen in 2011 wel degelijk heeft aangegeven bij de antiwitwascel. Om de rekeningen kort daarna te sluiten. KBC mag niets prijsgeven, maar zegt dat het zijn antiwitwasverplichtingen nakomt.