De wereldbrouwer maakt zijn favorietenrol als analistenaandeel waar. AB InBev zag in het eerste halfjaar zowel zijn volumes als zijn omzet stijgen. Vooral in Brazilië gaat het weer bergop. Maar er blijven de hoge financiële schulden van bijna 113 miljard dollar. De belegger ziet het glas echter weer halfvol en beloont de brouwer met een koerswinst.

De voorbije jaren herhaalde CEO Carlos Brito steevast zijn mantra. Ja, het zou weer beter worden in Brazilië. Ja, hij bleef geloven in zijn thuisland en bakermat van de brouwer, ondanks de kwakkelende economie en de politieke strubbelingen in het grootste land van Zuid-Amerika. Bovendien kreeg AB InBev te kampen met Heineken, dat sinds 2017 een sterke nummer twee werd. De Nederlandse brouwer haalt in Brazilië een sterke volumegroei, maar de winsten zijn beperkt. De CFO van Heineken, de Française Laurence Debroux, was daar ook duidelijk over tijdens de jongste algemene vergadering van Heineken op 25 april. "Onze winstmarge in Brazilië ligt boven 10 procent. Dat komt vooral door de verkoop van premiumbieren, zoals Heineken en Amstel. Maar we voorspellen niet wanneer we in Brazilië onze gemiddelde groepsmarge zullen halen. Het gaat er dus wel beter."

...