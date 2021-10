Luchtvaartmaatschappij Alitalia geldt als een nationaal symbool in Italië, maar donderdag komt er een einde aan 74 jaar geschiedenis. De Italiaanse luchtvaartmaatschappij voert haar laatste vlucht uit.

Luchtvaartmaatschappij Alitalia geldt als een nationaal symbool in Italië, maar donderdag komt er een einde aan 74 jaar geschiedenis. De Italiaanse luchtvaartmaatschappij voert haar laatste vlucht uit, definitief genekt door aanhoudende financiële problemen. Voor de personeelsleden van Alitalia dreigt een onzekere toekomst.

Donderdagavond om 23.10 uur zal het laatste toestel van Alitalia vanuit Sardinië naar Rome vliegen. Vrijdag zal dan de nieuwe luchtvaartmaatschappij Italia Trasporto Aereo (ITA) starten, met hulp van de Italiaanse overheid. Maar over een doorstart heeft men het bewust niet. De nieuwe speler neemt slechts een deel van de slots (landingsrechten, red.) en geen personeelsleden van Alitalia over.

Al jaren rode cijfers

Alitalia vloog al sinds 2002 in de rode cijfers. Er werden meerdere pogingen ondernomen om het bedrijf weer gezond te maken, maar zonder resultaat. In 2017 ging Alitalia failliet en werd ze op de been gehouden door de Italiaanse staat. Die kende een overbruggingskrediet van 900 miljoen euro toe, dat onwettig was volgens Europa. Ook tijdens de coronapandemie was Alitalia aangewezen op miljoenen steun om niet om te vallen.

Maar nu valt het doek definitief, in de plaats komt een nieuwe, afgeslankte luchtvaartmaatschappij: ITA. Voor de meer dan 10.000 personeelsleden van Alitalia dreigt heel wat onzekerheid, want zij krijgen geen voorrang bij de aanwervingsprocedure. ITA gaat van start met 52 toestellen en 2.800 werknemers, binnen enkele jaren zouden dat er 5.750 kunnen zijn. Vanaf vrijdag vliegt ze op 44 bestemmingen, tegen 2025 kunnen er dat 74 worden.

Ook het merk Alitalia wordt verkocht, maar een bieder daagde nog niet op.

Eerste vlucht in 1947

Alitalia startte op 5 mei 1947 onder de naam Aerolinee Italiane Internazionali, met een eerste vlucht op de verbinding Turijn-Rome-Catania. De eerste intercontinentale vlucht kwam al een jaar later, van Milaan naar Latijns-Amerika. In 1975 fuseerde de luchtvaartmaatschappij met Linee Aeree Italiane en werd de naam Alitalia gekozen, een combinatie van 'vleugels' en 'Italië'. Tegen 1960 vervoerde de maatschappij 1 miljoen passagiers, in de jaren 1990 25 miljoen.

De Italiaanse premier Mario Draghi omschreef Alitalia eerder dit jaar nog als familie, 'een dure familie, maar toch familie'. Ook de paus vliegt traditioneel met Alitalia. Het is niet bekend of het Vaticaan ook voor opvolger ITA zal kiezen.

