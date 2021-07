Het aandeel van D'Ieteren is de ster van de dag, na een klim met een vierde rond het middaguur. Dochter Belron krijgt nieuwe aandeelhouders, die wel heel diep in de beugel tasten voor de specialist in voertuigbeglazing. Plots blijkt het aandeel van D'Ieteren heel goedkoop.

Belron is de wereldwijde marktleider in de herstelling en de vervanging van voertuigbeglazing. In België is de onderneming vooral bekend onder de merknaam Carglass, ook bij ons het nummer één, met drie kwart van de markt. Belron is actief in veertig landen, met Noord-Amerika als de belangrijkste omzetbron (vorig jaar 55%).

In 2020 herstelde of verving Belron de voertuigbeglazing van bijna 11 miljoen klanten. Daarnaast beheert het claims voor onder meer voertuigenbeglazing voor verzekeraars, samen goed voor bijna 15 miljoen klanten wereldwijd. Het levert heel wat winst op, en ook veel cash: vorig jaar een vrije kasstroom van 429 miljoen euro.De puike prestaties van Belron zijn ook andere investeerders niet ontgaan. De beursgenoteerde D'Ieteren Groep, die 50,01 procent van Belron in handen heeft, meldde gisteren de verkoop van een belang van 13 procent aan nieuwe investeerders. Het gaat om drie fondsen: Hellman & Friedman (9%), de Amerikaanse reus Blackrock en het Singaporese GIC (samen 4%) kopen de aandelen voor 2,23 miljard euro. Dat geeft aan Belron, schulden inbegrepen, een waardering van 21 miljard euro.Het hoeft dus niet te verwonderen dat het aandeel van D'Ieteren Groep vandaag rond het middaguur met ruim een vierde was geklommen. Toch komt de beurswaarde nog altijd iets boven 7 miljard euro uit. Alleen al op basis van de waardering van Belron zou D'Ieteren Groep ruim 10 miljard euro waard moeten zijn. De familiale groep bezit nog altijd iets meer dan de helft van Belron. De belegger krijgt er dus al de rest gratis bij en heeft een belang in Belron tegen een lagere dan de gewaardeerde prijs.Die prijs wordt wel wat geminderd, want die waardering van 21 miljard euro voor Belron is op basis van de ondernemingswaarde, dus mét de netto financiële schulden. Als die schulden eraf gaan, zou de waarde van Belron voor D'Ieteren Groep 8,6 miljard euro bedragen, tegenover de ruim 7 miljard vandaag. Alleen al het belang in Belron geeft afgerond een waarde van 158 euro per aandeel aan D'Ieteren Groep. Al de rest van de familiale groep komt er dan nog altijd gratis bij.Waaruit bestaan die andere activiteiten? Eén: D'Ieteren Groep verkoopt de wagens van de Volkswagen Groep in België (onder meer Audi, Porsche, Skoda en Volkswagen). Twee: Moleskine is een Italiaans merk van notaboekjes, tassen en schrijf- en leesaccessoires. Drie: de vastgoedpoot D'Ieteren Immo, met onder meer eigen garages, kantoren en projectontwikkeling (vooral in het Brussels Gewest). Vier: eind vorig jaar had de groep een berg liquide middelen van bijna 1,1 miljard euro op een balanstotaal van 3,4 miljard euro. Vijf: eind vorige week kocht het bedrijf een belang van 40 procent in TVH Parts. Dat familiebedrijf uit Waregem is een wereldspeler in onderdelen voor vorkliften, industriële en land- en tuinbouwmachines.Maar de absolute ster van de groep is Belron. Gerekend tegen de volle 100 procent bracht de voertuigbeglazer vorig jaar het leeuwendeel van de bedrijfswinst in het laatje: 583 miljoen van de 661,5 miljoen euro. Het gaat Belron ook voor de wind. Zelfs in het pandemiejaar steeg de winst, terwijl de omzet (-8%) en het aantal interventies (-13%) daalden.De eigenlijke markt van de autoruitherstelling krimpt in België. De minder strenge winters leiden tot minder schade aan de wegen, en dus aan wagens. De wegen worden beter en het aantal inbraken in auto's daalt. Auto's malen bovendien minder kilometers - een trend die nog werd versterkt door de coronalockdowns en het thuiswerk. Het zusterbedrijf D'Ieteren Auto begroot de markt van de nieuwe wagenverkoop de volgende jaren bijvoorbeeld op 450.000 stuks per jaar, tegenover nog 550.000 in 2019.Maar Belron heeft zijn goudhaantje: ADAS, kort voor 'advanced driver assistance systems'. Autoruiten worden steeds groter en complexer. Ze zijn steeds meer uitgerust met camera's en andere technologie, zoals licht- en regensensoren, en sensoren die meten of de bestuurder op het juiste rijvak blijft. Die markt groeit exponentieel. De sensoren in de ruiten begonnen met de premiummerken, maar dijen steeds meer uit naar alle segmenten van wagens.Belron verdient dus meer per interventie, terwijl het totale aantal interventies daalt. Dat kwam vorig jaar weliswaar deels door de pandemie, waardoor garages, vooral in Europa, gesloten bleven. In het eerste kwartaal van dit jaar zag Belron de omzet weer stevig klimmen. Maar die groei werd extra gestuwd door de ADAS-technologie.De nieuwe aandeelhouders zien dus veel potentieel in die nieuwe technologie. De waardering (inclusief schulden) voor de verwerving van het belang van 13 procent betekent 36 keer de bedrijfswinst van vorig jaar van Belron. Het bedrijf moet bovendien behoorlijk wat schulden afbetalen, omdat Belron de voorbije jaren zijn schulden opdreef. Die werden deels als dividend aan de aandeelhouders uitgekeerd. Begin april haalde Belron nog eens 2,2 miljard euro financiële schulden uit de kapitaalmarkten. Daarmee werden deels vorige schulden geherfinancierd. Maar de nieuwe aandeelhouders willen tegen 2025 ook de schuldgraad van het bedrijf terugdringen.