Een aangekondigde herstructurering bij LKQ Belgium, een verdeelcentrum van auto-onderdelen en aanverwante producten voor onder meer garages, zal 93 banen kosten. Aanvankelijk dreigden 108 banen bij het bedrijf te verdwijnen.

Het bedrijf met hoofdzetel in Vilvoorde kondigde in juni een intentie tot collectief ontslag aan, waardoor een kwart van de banen dreigde te sneuvelen. Vakbonden en directie onderhandelden een sociaal plan. Daardoor kunnen 15 naakte ontslagen worden vermeden. Uiteindelijk verdwijnen 93 banen.

Het sociaal plan omvat wel maatregelen om het aantal naakte ontslagen nog te verminderen. Zo zijn er 45 interne vacatures bij bestaande en nieuwe filialen.

Er is ook een regeling overeengekomen voor vrijwillig vertrek en voor brugpensioen.

