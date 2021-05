De financiële herstructurering van de groep boven outdoorketen A.S. Adventure is afgerond. In het kader van een schuldherschikking krijgen de banken een belang in de groep, terwijl het Franse investeringsfonds PAI 25 miljoen euro injecteert. De moedergroep krijgt de naam Yonderland. Operationeel verandert er niets.

Het akkoord over een schuldherschikking was midden maart al aangekondigd. De banken gingen akkoord om 85 miljoen euro schulden kwijt te schelden in ruil voor een belang in de groep. Zij verkeerde voor de coronacrisis al in de financiële gevarenzone en werd door de pandemie extra getroffen. Al benadrukt Yonderland dat het ook vorig jaar winstgevend was.

De herstructurering is nu afgerond. 'Deze financiële procedure geeft de internationale groep extra slagkracht om de coronapandemie te trotseren, maar vooral ook om de voorziene groeistrategie verder uit te werken', klinkt het in een persbericht. 'We willen groeien door selectief nieuwe winkels te openen en ook onze e-commerceplatformen uit te breiden.'

De raad van bestuur wordt uitgebreid met twee nieuwe mensen, onder wie Daniel Ropers, voormalig CEO van de Nederlandse webwinkel bol.com.

Yonderland heeft bijna 200 winkels, verspreid over België, Frankrijk, Ierland, Luxemburg, Nederland en het Verenigd Koninkrijk. In België is de groep actief met de merken A.S. Adventure en Juttu.

