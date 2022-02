De krapte op de arbeidsmarkt dwingt werkgevers ertoe om soepeler te zijn in hun profielvereisten: 'De tijd van de ideale kandidaat voor een vacature, is voorbij', zegt Herman Nijns, de CEO van Randstad België en Luxemburg dit weekend in Trends Talk op Kanaal Z.

'Werkgevers moeten alle clichés en vooringenomenheid overboord gooien. En ze zullen ontdekken dat een profiel dat op het eerste zicht niet uitverkoren was, toch een uitstekende werknemer blijkt', zegt de Randstad-CEO.

Bijna 200.000 Belgen vonden vorig jaar werk of kregen begeleiding via Randstad Group Belgium. Maar de krapte op de arbeidsmarkt maakt het ook voor de HR-groep een grotere uitdaging om voldoende kandidaten te rekruteren.

'55-plusser meer productief'

CEO Herman Nijns merkt dat werkgevers hun vacatures steeds creatiever invullen. Ze durven af te stappen van klassieke diplomavereisten en van bepaalde vooroordelen, zoals over oudere sollicitanten: 'De tijden van de zogezegd ideale kandidaat zijn voorbij. We gaan ons moeten behelpen met andere competenties en soms wel wat toegevingen doen. Maar we leren ook dat toegevingen doen op dat vlak niet altijd slecht is. Het zet je ogen wijder open, om dan te zien dat er veel andere voordelen zijn.' 'Misschien is iemand die ouder is dan 55 en stabiliteit heeft in het leven net diegene die zeer productief kan werken: hij of zij kan misschien meer aandacht aan de job besteden, tegenover iemand van 25 die het leven nog helemaal moet opbouwen.'

Lees verder onder de video (reportage Kanaal Z)

'Werkloosheidsuitkering beperken in tijd'

Deze week sloot de federale regering een akkoord over een pakket maatregelen om de arbeidsmarkt te moderniseren. De doelstelling is om tegen 2030 - binnen 8 jaar al - de Belgische activiteitsgraad op te trekken van 70.3 naar 80 procent. Net zoals zowat alle andere experten gelooft Herman Nijns niet dat met deze arbeidsdeal die doelstelling zal behaald worden.

Nijns pleit ervoor om de uitkering van de werkloosheid in de tijd te beperken. Enkel op die manier krijg je meer langdurig werklozen aan de slag, klinkt het: 'Ik ben voor een eindigheid van die uitkering. Maar op een faire manier, want er zijn mensen in die werkloosheidsuitkering die daar ook behoefte aan hebben. Dus laten we dat niet te zwart-wit bekijken.'

België is momenteel het enige land in de Europese Unie waar werkzoekenden een leven lang een uitkering kunnen krijgen. In Vlaanderen zijn momenteel 70.000 mensen langer dan twee jaar werkloos, ook al staan er momenteel 71.000 vacatures open.

Nijns is ook verantwoordelijk voor Randstad in Denemarken, Zweden en Noorwegen: 'Ik hou van dat Scandinavisch model. En ik zie het daar echt wel werken. Na een ontslag worden mensen er meteen op een zeer intensieve manier begeleid, om zo snel mogelijk door te stromen naar een andere job en niet in de werkloosheid te belanden. Maar dit model vereist dat je geen oneindigheid hebt in de werkloosheidsondersteuning.

Trends Talk met Herman Nijns kunt u dit weekend bekijken op Kanaal Z vanaf zaterdag 11 uur. Trends Talk is nadien ook te beluisteren als Trends Podcast.

'Werkgevers moeten alle clichés en vooringenomenheid overboord gooien. En ze zullen ontdekken dat een profiel dat op het eerste zicht niet uitverkoren was, toch een uitstekende werknemer blijkt', zegt de Randstad-CEO.Bijna 200.000 Belgen vonden vorig jaar werk of kregen begeleiding via Randstad Group Belgium. Maar de krapte op de arbeidsmarkt maakt het ook voor de HR-groep een grotere uitdaging om voldoende kandidaten te rekruteren.CEO Herman Nijns merkt dat werkgevers hun vacatures steeds creatiever invullen. Ze durven af te stappen van klassieke diplomavereisten en van bepaalde vooroordelen, zoals over oudere sollicitanten: 'De tijden van de zogezegd ideale kandidaat zijn voorbij. We gaan ons moeten behelpen met andere competenties en soms wel wat toegevingen doen. Maar we leren ook dat toegevingen doen op dat vlak niet altijd slecht is. Het zet je ogen wijder open, om dan te zien dat er veel andere voordelen zijn.' 'Misschien is iemand die ouder is dan 55 en stabiliteit heeft in het leven net diegene die zeer productief kan werken: hij of zij kan misschien meer aandacht aan de job besteden, tegenover iemand van 25 die het leven nog helemaal moet opbouwen.'Lees verder onder de video (reportage Kanaal Z)Deze week sloot de federale regering een akkoord over een pakket maatregelen om de arbeidsmarkt te moderniseren. De doelstelling is om tegen 2030 - binnen 8 jaar al - de Belgische activiteitsgraad op te trekken van 70.3 naar 80 procent. Net zoals zowat alle andere experten gelooft Herman Nijns niet dat met deze arbeidsdeal die doelstelling zal behaald worden.Nijns pleit ervoor om de uitkering van de werkloosheid in de tijd te beperken. Enkel op die manier krijg je meer langdurig werklozen aan de slag, klinkt het: 'Ik ben voor een eindigheid van die uitkering. Maar op een faire manier, want er zijn mensen in die werkloosheidsuitkering die daar ook behoefte aan hebben. Dus laten we dat niet te zwart-wit bekijken.' België is momenteel het enige land in de Europese Unie waar werkzoekenden een leven lang een uitkering kunnen krijgen. In Vlaanderen zijn momenteel 70.000 mensen langer dan twee jaar werkloos, ook al staan er momenteel 71.000 vacatures open. Nijns is ook verantwoordelijk voor Randstad in Denemarken, Zweden en Noorwegen: 'Ik hou van dat Scandinavisch model. En ik zie het daar echt wel werken. Na een ontslag worden mensen er meteen op een zeer intensieve manier begeleid, om zo snel mogelijk door te stromen naar een andere job en niet in de werkloosheid te belanden. Maar dit model vereist dat je geen oneindigheid hebt in de werkloosheidsondersteuning.