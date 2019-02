Live Herlees: Nationale staking: economische schade loopt in de miljoenen

14:13

'Slechts bij vier procent van de kmo's wordt er gestaakt'

Volgens ondernemersorganisatie Unizo is de stakingsbereidheid bij het personeel van kmo's bijzonder klein. Slechts in vier procent van de kmo's wordt er gestaakt, luidt het. Bij de middelgrote bedrijven, met meer dan 50 werknemers wordt er in een kwart van de ondernemingen het werk neergelegd. Daarmee is 'de impact van de staking eigenlijk toch een pak kleiner dan we zelf gedacht hadden', reageert gedelegeerd bestuurder Danny Van Assche. Dat betekent evenwel niet dat er geen hinder is voor de kmo's. Een derde van de bedrijven ondervindt wel degelijk hinder van de staking, vooral omdat in 10 à 15 procent van de gevallen werknemers te laat op het werk komen of leveringen niet kunnen plaatsvinden als gevolg van blokkades of bedrijventerreinen die zijn afgesloten, klinkt het bij Unizo.