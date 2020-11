HelloFresh, dat maaltijdboxen aan huis bezorgt, plukt de vruchten van de coronapandemie. Tijdens het derde kwartaal van 2020 deden klanten 19,5 miljoen bestellingen, meer dan een verdubbeling van het aantal tijdens dezelfde periode vorig jaar.

De omzet van HelloFresh kwam uit op 970,2 miljoen euro, een stijging met 120 procent. Tijdens het afgelopen kwartaal rondde het aantal actieve klanten voor het eerst de kaap van 5 miljoen, terwijl in het derde kwartaal van 2019 nog 2,61 miljoen mensen maaltijdboxen bestelden.

'De trend om meer maaltijden thuis te eten, is tijdens de pandemie versneld', zegt CEO Dominik Richter. Volgens hem gaat het om een blijvende verandering. 'Consumenten zullen blijven rekenen op e-commerce om op een veilige en gemakkelijke manier eten te kopen, en bovendien zullen ze thuis blijven werken en daardoor ook meer maaltijden thuis eten.'

HelloFresh stelde zijn vooruitzichten in oktober voor de derde keer naar boven bij. Het bedrijf rekent nu op een omzetgroei van 95 tot 105 procent.

