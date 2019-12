Is het een foutje of loog de nieuwe CEO van Proximus staalhard op zijn cv? Daar staat te lezen dat Guillaume Boutin een 'executive MBA' aan de managementschool INSEAD behaalde. Dat blijkt niet de kloppen. N-VA-parlementslid Michael Freilich eist duidelijkheid.

De nieuwe CEO van Proximus onderging gisteren een spervuur aan vragen in de Kamercommissie Overheidsbedrijven over zijn nieuwe functie. Die doorstond hij met verve. Tot Michael Freilich (N-VA) het woord nam. Die wilde wel eens weten hoe het met de behaalde diploma's van Guillaume Boutin staat. Meer bepaald: de 'executive MBA' aan INSEAD, een gerenommeerde managementsschool in Parijs. Trends-Tendances schreef twee weken geleden al dat de nieuwe CEO zijn cv zou hebben opgefleurd. Van de vlotte Boutin bleef weinig over. Hij stotterde een antwoord, dat volgens Freilich 'meer vragen dan antwoorden' achterlaat.

Het is iets grappigs, enfin, eerder futiels. Guillaume Boutin

De executive MBA heeft Boutin alleszins niet gehaald. Het gaat om een soort 'MBA voor kaderleden van Vivendi'. Boutin voegde daar ook expliciet aan toe dat hij geen gediplomeerde van INSEAD is en daar ook geen ambitie toe heeft. De fout op zijn cv noemt hij 'iets grappigs, enfin, eerder futiels'.

Toch circuleert die informatie al sinds 2017 op de website van Proximus. In die periode werd Boutin opgemerkt om zijn voorgangster Dominique Leroy op te volgen. Ondertussen paste het telecombedrijf de info aan op de profielpagina van Boutin.

Maar daarmee is de kous niet af. Volgens Proximus plaatste iemand de verkeerde opleiding online. Dat lijkt weinig waarschijnlijk. 'Sinds juni 2017 circuleert deze "foute" informatie reeds, en dat op talloze websites', schrijft Freilich op zijn website. 'Onder andere bij zijn overstap naar Proximus van Canal+, waar hij een hoge managementfunctie verkreeg.'

Dat brengt ons bij de tweede optie: Boutin loog bewust op zijn cv. Dat zou betekenen dat Boutin zélf foute informatie over de MBA verspreidde. In dat geval lijkt het einde van zijn carrière bij Proximus nabij.