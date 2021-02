De Nederlandse bierbrouwer Heineken gaat de komende jaren wereldwijd 8.000 banen schrappen, meldt het Nederlandse persagentschap ANP woensdag.

Heineken had in oktober al bekendgemaakt de personeelskosten op het hoofdkantoor in Amsterdam en de Nederlandse regionale kantoren met een vijfde te willen verlagen. Dat maakt onderdeel uit van de huidige reorganisatie. Op die kantoren werken zowat 1.700 mensen. In totaal werken er ongeveer 85.000 mensen bij het bedrijf.

Met de reorganisatie wil Heineken de kosten met zowat 350 miljoen euro per jaar verlagen. Verder moet Heineken efficiënter gaan produceren, wat het bedrijf tot 2023 al 2 miljard euro aan besparingen moet opleveren. Om dat te bereiken wil Heineken meer gebruik maken van digitale verkoopkanalen en wil het bedrijf zich richten op premiummerken en alcoholvrij bier. Ook wil Heineken meer andere drankjes gaan verkopen, zoals alcoholhoudende limonade, zogeheten 'hard seltzer'.

In het coronajaar 2020 verkocht Heineken zo'n 8 procent minder bier, waarbij opviel dat het volume van het merk Heineken slechts minimaal lager werd. De omzet ging met een zesde omlaag tot 23,8 miljard euro. Onder de streep was er een verlies van 204 miljoen euro. Dat kwam onder meer door enkele afschrijvingen op merken en bezittingen die minder waard werden, zoals het Amerikaanse speciaalbiermerk Lagunitas en Britse pubs. Ook werd er al geld apart gezet voor de reorganisatie.

