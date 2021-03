Net zoals de rest van de festivalsector deelde de Belgische podiumbouwer Stageco zwaar in de coronaklappen. 2020 was een verloren jaar en dit jaar dreigt ook die richting uit te gaan. CEO Hedwig De Meyer blijft echter investeren en vooruitkijken naar de heropstart van de festivals en de evenementen. "Dan zou het ineens heel hard kunnen gaan. Maar eerst deze nachtmerrie doorkomen."

"Mocht ik er niet in geloven, dan zou ik vorig jaar zijn gestopt", zegt Hedwig De Meyer. De festival- en muziekmicrobe waar het in de jaren zeventig mee begon, is nog altijd aanwezig bij de CEO van Stageco. "Als je dit niet graag doet, kun je je aan alles ergeren in dit wereldje. Maar als je het graag doet, dan is het fantastisch."

...

"Mocht ik er niet in geloven, dan zou ik vorig jaar zijn gestopt", zegt Hedwig De Meyer. De festival- en muziekmicrobe waar het in de jaren zeventig mee begon, is nog altijd aanwezig bij de CEO van Stageco. "Als je dit niet graag doet, kun je je aan alles ergeren in dit wereldje. Maar als je het graag doet, dan is het fantastisch." Hedwig De Meyer stond in de jaren zeventig samen met Herman Schueremans aan de wieg van Rock Werchter. Samen met het festival werden ook de podia groter en complexer. In 1984 werd Stageco afgesplitst van Rock Werchter. Herman Schueremans richtte zich op het festival, terwijl Hedwig De Meyer focuste op de podiumbouw. Mede dankzij een innovatieve techniek om festivalpodia te bouwen - met torens in plaats van klassieke steigers - kreeg Stageco vragen vanuit de hele wereld om podia te maken voor festivals en tournees. Dat leidde tot indrukwekkende huzarenstukjes zoals The Claw, het podium voor de 360° Tour van U2 goed tien jaar geleden. "Wij zijn vaak de spil in de productie van een muziektournee", zegt De Meyer. "Wij moeten zorgen dat iedereen zijn plaats krijgt. Als iemand ergens iets wil doen, moeten wij bekijken hoeveel gewicht dat betekent, hoeveel wind iets pakt enzovoort." "Het prachtige van de sector is dat je een project van begin tot einde kunt begeleiden. Met klanten praten over hoe ze het willen doen, een ontwerp maken en het dan uitbouwen. Dat kan eender wat zijn. Naast festivals en tournees doen we bijvoorbeeld ook modeshows en lanceringen van auto's." Ook voor een wielerwedstrijd als de Ronde van Vlaanderen bouwt Stageco podia, en het bedrijf droeg zijn steentje bij tot de vaccinatiecentra. Stageco heeft 103 werknemers in België en nog zo'n honderd mensen in zijn buitenlandse vestigingen. De wereldwijde marktleider in festivalpodia moest het afgelopen jaar diep in zijn reserves tasten, nadat de coronapandemie de festivalzomer lamlegde. Daar dreigt nu een tweede festivalzomer in mineur bij te komen. In België stelden grote namen als Graspop en Rock Werchter hun festival uit tot 2022. Ook Tomorrowland schoof een paar maanden op, in de hoop dat festivals dan weer mogelijk zijn. Hoe is het afgelopen coronajaar verlopen? HEDWIG DE MEYER. "De pandemie kwam als een totale verrassing. In februari 2020 was ik in de Verenigde Staten en daar was het woord 'corona' nog niet gevallen. Wij waren uitverkocht voor de hele zomer. Aan het begin van de uitbraak hadden we nog veel werk. Over de hele wereld was materiaal onderweg naar shows. Dat moesten we terughalen. Daarna hebben we iedereen tijdelijk werkloos gemaakt voor zo'n twee maanden. Na die periode hebben we onze activiteiten beperkt hervat. In september werd het weer erger en beslisten we opnieuw iedereen thuis te houden." Wat betekende dat voor uw omzet? DE MEYER. "Die bedroeg in 2019 nog 75 miljoen euro. Daar bleef vorig jaar nog zo'n 15 procent van over. Het drama voor ons is al onze activiteiten draaien rond evenementen waar veel mensen samenkomen, van festivals en muziekoptredens tot modeshows, bedrijfs- en sportevenementen. Momenteel starten we weer voorzichtig op. Toen de pandemie begon, was ik net een oude staalfabriek aan het overnemen als extra opslagplaats. Nu richten we die in. Dat zou normaal door externe mensen gebeuren, nu doen we dat zelf. Zo kunnen we onze mensen aan de slag houden." Hoe moeilijk hebben uw toeleveranciers het? DE MEYER. "Daar zijn kleine en grote bedrijven bij. Transportfirma's die voor ons werken, nemen werk aan in andere sectoren om de periode te overbruggen. Kleine onderaannemers doen vaak andere dingen, zoals zwembaden of zonnepanelen aanleggen. Iedereen probeert te overleven. Ze nemen in afwachting ander werk aan, maar ze willen terugkomen naar de entertainmentsector. Het is een microbe. "Wereldwijd hebben we 200 mensen in dienst. Een deel van onze mensen is gedetacheerd bij andere bedrijven, bijvoorbeeld voor putboringen. Zij willen dat niet de rest van hun leven doen. De mensen die voor ons werken, doen dat uit interesse voor deze wereld. Die kun je niet zomaar in een andere industriële omgeving neerpoten. Ze zullen er niet gelukkig zijn." Stageco werd groot mede dankzij een innovatieve techniek om podia te bouwen. Is dit een goed moment om na te denken over nieuwe technologieën? DE MEYER. "Door de aankoop van de nieuwe site ben ik meer bezig met de logistiek en bekijk ik hoe we onze sites efficiënter kunnen runnen. Andere mensen zijn wel met technische zaken bezig. Wij testen bijvoorbeeld een nieuw prototype van een podium uit. Ik heb de laatste tijd veel nagedacht over onze ecologische voetafdruk. Dat thema leeft heel erg in de muziekwereld, vooral in het Verenigd Koninkrijk. Coldplay begint daar bijvoorbeeld altijd over." Wat kunt u daarvoor doen? DE MEYER. "Er zijn klassiekers, zoals meer zonnepanelen leggen of elektrisch rijden. We kijken ook of bepaalde transporten over het water kunnen. We zijn daar goed voor gelegen, aan de vaart. We staan nog maar aan het begin van die denkoefening." Kunt u nog verduurzamen in de kernactiviteit van podiumbouw? DE MEYER. "Daar is al veel over gefilosofeerd, maar we zijn redelijk duurzaam. Al het materiaal dat we gebruiken, wordt hergebruikt. Een podium bestaat uit heel veel kleine onderdelen, zoals torens en vloerplaten. Die worden steeds opgebouwd, afgebroken en opnieuw gebruikt. In die keten verdwijnt weinig materiaal. Dan is er de vraag of het wel zo ecologisch is om van stad naar stad rijden met al die vrachtwagens. Daar zijn onderzoeken naar gebeurd, onder meer door U2. De band had het idee om zijn 360° Tour - een heel zware logistieke operatie - op één plaats op te bouwen. Daar zouden ze dan twee weken optreden en mensen van veel verder naartoe laten komen. Maar het bleek dat de ecologische voetafdruk van een gewone productie klein bier was in vergelijking met het vervoer van al die mensen die van ver naar die show zouden komen." Nu u diep in de reserves moest tasten, investeert u nog? DE MEYER. "Ja. Dat geeft onze mensen perspectief. Dat we nog bereid zijn te investeren, toont hen dat we erin geloven. Zo'n dertig van de 103 werknemers in België worden daarvoor ingezet." Wat voor iemand is een typische Stageco-medewerker? DE MEYER. "Onze ploegen op de baan zijn heel onafhankelijk. Een podium wordt hier samen met hen uitgewerkt, dan komt er een proefbouw. Daarna gaat het op de vrachtwagen en krijgen ze een route. De ploegen moeten het podium telkens op tijd en veilig opstellen, het weer afbreken en het naar de volgende plaats brengen. Het is een welomschreven taak, maar ze hebben veel vrijheid. Wij zeggen hen niet dat ze die dag om acht uur moeten beginnen te bouwen. Dat regelen ze zelf. Ze worden ook goed verzorgd op tournee. Ze verblijven in goede hotels en elke dag is er catering." Hoe weet u van de medewerkers of die wereld hen ligt of niet? DE MEYER. "Dat merk je tijdens sollicitatiegesprekken. Wij werken in een wereld vol vedetten, maar als je voelt dat iemand zelf de vedette wil uithangen, houd je ze het best weg, want dat duurt niet lang. Als je je plaats kent, is het wel heel bevredigend. "Je moet ook kunnen omgaan met en je aanpassen aan heel veel culturen. Daar zijn wij, Vlamingen, heel sterk en veel flexibeler in dan bijvoorbeeld Amerikanen. Je moet ook geïnteresseerd zijn in techniek en je moet ertegen kunnen dat je een hele tijd van huis weg bent." Hoe leer je met de veeleisende sterren om te gaan? DE MEYER. "Soms kun je dingen onredelijk vinden, maar moeten ze toch gebeuren. Dat is niet enkel in de muziekwereld zo, maar ook bij modeshows en productlanceringen. Als een ontwerper op zijn of haar strepen staat, kunnen wij dat belachelijk of weggegooid geld vinden, maar dat haalt niets uit. Als de klanten iets willen, dan is dat zo." Over welk soort eisen hebt u het dan? DE MEYER. "Voor een modeshow in Parijs hadden we op voorhand trappen in een bepaalde kleur afgesproken. Dat was met kleurenkaarten bepaald en perfect uitgevoerd. Toen we aankwamen was het toch niet wat de organisator ervan had verwacht. We moesten alles afbreken, 's nachts terug naar België brengen, het hier in een nieuwe kleur spuiten om het de volgende dag in Parijs weer op te bouwen. 'Waar zijn we mee bezig?' denk je dan. Maar dat gebeurt in elke branche. Creatieve mensen zijn soms weinig realistisch en leven in hun eigen wereld. Wij proberen wat zij in hun hoofd hebben werkelijkheid te maken. Dat is niet altijd eenvoudig." Waarom is wendbaarheid voor muziekfestivals en tours zo moeilijk? DE MEYER. "Met een tour breng je een heel circus op de been voor een reeks shows. Zo worden de kosten gespreid. Als één optreden wegvalt, is dat nog op te vangen, maar meerdere niet. De kosten blijven even hoog. Freelancers worden voor de hele tour betaald, niet per show." Hoe hebben de andere landen waar u actief bent de crisis anders aangepakt? DE MEYER. "Die aanpak was heel verschillend. Voor onze vestiging in Nederland krijgen we veel steun van de Nederlandse regering, meer dan in België. Tijdelijke werkloosheid is de maatregel die ons het meeste helpt in België. In Nederland wordt het loon gegarandeerd voor 90 procent en mogen mensen daarnaast werken. Het idee daarachter is je voor te bereiden op de heropstart. Dan kun je intern orde op zaken brengen. Ook de Duitse steun is groot. In de Verenigde Staten niet, maar dat land staat daarom bekend. Daar trekt de vraag wel weer aan, voorwaardelijk uiteraard. Het zou kunnen dat de Verenigde Staten als eerste weer opstarten." Veel festivals en tours zullen op hetzelfde moment worden georganiseerd zodra het weer kan. Is dat een probleem? DE MEYER. "Dat gevaar bestaat voor volgend jaar en het jaar daarna. Artiesten verdienen geen geld meer met het uitbrengen van muziek. Hun verdienmodel is compleet veranderd, ze verdienen vooral met optredens. Ze zullen dus zo veel mogelijk willen optreden. Dat kan een bottleneck worden." Wat doet zo'n coronapandemie met de ondernemer in u? DE MEYER. "Je denkt er niet over na. We willen erdoor komen en we willen weer beginnen. Plezant is het niet, maar je hebt weinig keuze. Het is hopen dat deze nachtmerrie na de zomer voorbij is. Daar wil ik op focussen. We willen de zomer gebruiken om hier alles in orde te maken, zodat we klaar zijn wanneer het werk hervat. Dan zou het weleens heel hard kunnen gaan en zullen we geen tijd meer hebben om aan de logistiek te werken. Maar het kost ondertussen geld om die zomer door te komen. Het duurt lang en dat is frustrerend, maar er zijn vaccins en ze werken. Dat geeft perspectief. Ik hoop dat we in de tweede helft van het jaar kunnen hervatten en dat we volgend jaar weer op volle kracht kunnen gaan."