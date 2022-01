De havens van Antwerpen en Zeebrugge hebben de coronacrisis wat trafiek betreft achter zich gelaten. Beide havens deden het afgelopen jaar beter dan in 2020 en 2019. De Antwerpse haven zette zelfs een absoluut record neer. Wittebroodsweken verwachten de havens niet.

De havens van Antwerpen en Zeebrugge fuseren dit jaar. Dat doen ze alvast gewapend met prima cijfers. De haven van Antwerpen was in 2021 goed voor een totale goederenoverslag van 240 miljoen ton cargo. 'Het hoogste cijfer ooit', aldus CEO Jacques Vandermeiren. De containertrafiek - de belangrijkse activiteit voor Antwerpen - bleef stabiel, met 138 miljoen ton. Andere activiteiten kenden dan weer een sterke groei, zoals conventioneel stukgoed.

Ook de haven van Zeebrugge kende groei, en noteerde het beste cijfer sinds 2010. De totale overslag steeg naar 49,2 miljoen ton. Beide havens fuseren in 2022 tot Port of Antwerp-Bruges. Begin dit jaar gaven de mededingingsautoriteiten groen licht. De oprichtingsdatum van de nieuwe haven - die één van de grootste in Europa moet worden - wordt 22 april. CEO wordt de huidige baas van de Antweropse haven Jacques Vandermeiren. De huidige topman van de haven van Zeebrugge, Tom Hautekiet, wordt commercieel directeur. Voorzitter van de fusiehaven wordt Antwerps Havenschepen Annick De Ridder. Brugs burgemeester en voorzitter van de Zeebrugse haven Dirk De fauw wordt vicevoorzitter.

Het beloven alvast geen wittebroodsweken te worden voor de fusiehaven. Vooral de wereldwijde congestie baart de havens zorgen. CEO Vandermeiren kijkt bezorgd naar China, waar nieuwe strenge maatregelen tegen de omikronvariant opnieuw dreigen te zorgen voor geblokkeerde containers. 'Dat zou dramatisch zijn', waarschuwt de topman. Het zou opnieuw zorgen voor minder containers en schepen die beschikbaar zijn, stijgende prijzen en nieuwe bevoorradingsproblemen. 'Het wordt geen makkelijk jaar', vreest hij.

