De havens van Antwerpen en Zeebrugge starten onderhandelingen over een mogelijke fusie tussen beide havens. Dat hebben ze vrijdag in een gemeenschappelijk persbericht bekendgemaakt.

De havens voerden al langer gesprekken over meer samenwerking. In de zomer van 2018 werd een complementarititeits- en robuustheidsonderzoek besteld bij concultancybureau Deloitte en advocatenkantoor Laga. Dat besluit dat de huidige samenwerking tussen beide havens weinig impact heeft door de bestaande concurrentie, een te beperkte scope en weinig engagement. 'Deloitte concludeert dat samenwerking enkel win-win oplevert voor beide havens indien ingezet wordt op verregaande integratie tussen beide havenbesturen', luidt het.

Daarom hebben de havenbesturen van Antwerpen en Zeebrugge groen licht gegeven voor het opstarten van onderhandelingen 'met het oog op een (gefaseerde) opbouw van een mogelijke fusie tussen de twee havens', klinkt het. Verwachting is dat het gehele traject een doorlooptijd van twee jaar zal kennen.

'Wij zijn al enige tijd in gesprek met de haven van Antwerpen om te kijken hoe wij nauwer kunnen samenwerken met doel om elkaars havenplatformen te versterken', reageert Dirk De fauw, voorzitter van de raad van bestuur van de haven van Zeebrugge. 'De ambitie van beide havenbesturen is om een 'Main Port van A tot Z' te vormen die 'toekomstproof' is.'

Volgens Antwerps havenschepen Annick De Ridder kan een eengemaakte haven nog meer dan vandaag de toegangspoort tot Europa worden. 'Uit het onderzoek van Deloitte blijkt duidelijk dat beide havens in hoge mate complementair zijn en we voor gedeelde uitdagingen staan. Samen kunnen Antwerpen en Zeebrugge sneller en effectiever de haven van de toekomst worden door in te zetten op nieuwe domeinen, zijnde de energietransitie, innovatie en digitalisering', voegt ze toe.