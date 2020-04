De haven van Zeebrugge heeft in het eerste kwartaal van 2020 een groei van de totale trafiek met 34,3 procent genoteerd. Dat is grotendeels te danken aan de verdrievoudiging van de LNG-trafieken. Door de coronacrisis is er wel een daling in het aantal behandelde wagens.

In totaal is er 14.388.471 ton aan cargo behandeld. Er was vooral een sterke toename van LNG-trafieken, met 293,7 procent. Toch waren er op bepaalde trafieken enkele dalingen. Zo daalde de roll-on/roll-off trafiek met 12 procent. Dat komt omdat de trafiekcijfers vorig jaar in het eerste kwartaal uitzonderlijk hoog waren door de Brexit-deadline van 31 maart 2019.

Daarnaast had de coronacrisis effect op het aantal behandelde wagens. Daar werd een vermindering van 15,6 procent genoteerd, aangezien veel autoproducenten hun productie in maart 2020 hebben stopgezet. Ook garages en dealers sloten hun deuren, waardoor de vraag naar nieuwe wagens stilviel. De coronacrisis zorgde in China voor zes geannuleerde afvaarten bij de deepsea-containerterminal CSP in maart. Desondanks kende de containertrafiek voor het eerste kwartaal een groei van bijna 15,9 procent. Dat komt omdat CSP Zeebrugge vorig jaar pas in mei werd opgenomen in de rotatie van twee nieuwe deepsea-diensten van Ocean Alliance.

De covid-19-crisis is ook voelbaar in de passagiersbewegingen, aangezien deze dalen met 33,7 procent. Sinds 11 maart zijn er geen cruiseschepen meer aangemeerd in Zeebrugge. Door de verminderde volumes die behandeld worden in de haven door de coronacrisis, doen minder bedrijven dienst op havenarbeiders. Zo is er een daling van 7,2 procent in het aantal shiften die havenarbeiders draaien.

