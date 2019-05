In de haven van Antwerpen werden in april meer containers behandeld dan ooit tevoren. Er is dringend een beslissing nodig over extra containercapaciteit, waarschuwt het Havenbedrijf de Vlaamse regering.

April was voor de Antwerpse haven de beste maand ooit wat containers betreft. In totaal werden 1,053 miljoen TEU containers behandeld. Het is na mei 2018 nog maar de tweede maand dat de kaap van een miljoen gerond werd.

'We dringen erop aan dat de Vlaamse regering snel de locatie voor de extra containercapaciteit in de haven bepaalt', zegt Antwerps havenschepen Annick De Ridder (N-VA). 'Ze kunnen op ons rekenen om samen met alle betrokken partijen te bouwen aan de duurzame havenontwikkeling. Enkel samen kunnen we de vooropgestelde duurzame groei van onze haven realiseren', aldus De Ridder.

De Haven van Antwerpen verwijst in een persbericht naar cijfers van de Nationale Bank, 'die de rol bevestigen van de haven als krachtigste economische motor van België'. 'De haven van Antwerpen levert 20,7 miljard euro toegevoegde waarde en creëert daarmee jobs (direct én indirect) voor meer dan 144.000 werknemers. Eén op de zestien Belgen werkt in of voor de haven van Antwerpen', aldus CEO van het Havenbedrijf Jacques Vandermeiren. 'Het nieuwe maandrecord bevestigt nogmaals onze prognoses dat de haven binnen afzienbare tijd met een capaciteitstekort te maken krijgt en dat de vraag naar extra capaciteit steeds dringender wordt. Daarom is een strakke timing echt noodzakelijk en essentieel om onze internationale leiderspositie en rol als motor voor de Belgische economie te blijven waarmaken', voegt hij eraan toe.