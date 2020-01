De haven van Oostende zal tegen 2025 een nieuwe waterstoffabriek bouwen. Dat hebben initiatiefnemers Deme, PMV en Haven Oostende maandag aangekondigd.

De fabriek 'Hyport' zal groene waterstof produceren die zal dienen als energiebron voor elektriciteits-, mobiliteits-, warmte- en brandstofdoeleinden.

Tegen 2025 bouwt de haven van Oostende een groene waterstoffabriek in het havengebied Plassendale 1. De fabriek en opslagplaats zal worden gebouwd op een gebied van 7 hectare en zal werk bieden aan ongeveer een dertigtal werknemers. Jaarlijks zal de fabriek 50.000 ton groene waterstof produceren.

Hyport heeft een capaciteit van maximum 300 megawatt. Het is de eerste groene waterstofcentrale van dit formaat in de Benelux. 'Er zijn enkele kleinschalige groene waterstoffabrieken in Duitsland maar dit wordt de eerste van deze schaal in de Benelux', zegt havenbaas Dirk Declerck.

Groene waterstof wordt geproduceerd op basis van hernieuwbare energie. Het splitsen van water in waterstof en zuurstof gebeurt dus door groene stroom. In dit geval zal die groene stroom van de windparken op zee komen. Daarbij komt geen CO2 vrij. De investering wordt geschat op enkele honderden miljoenen euro's.

Tegen eind 2020 zal het ontwikkelingsplan voor de fabriek klaar zijn. Eerst wordt een kleiner demonstratieproject uitgewerkt. Begin 2022 start de uitrol van een grootschalig project.

