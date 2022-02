Motorfabrikant Harley-Davidson heeft in de laatste drie maanden van vorig jaar winst gemaakt, wat de analisten heeft verrast. Het Amerikaanse bedrijf profiteerde van een hogere vraag op zijn thuismarkt.

De omzet steeg in het slotkwartaal met 40 procent tot 1 miljard dollar. Onder de streep bleef een winst van 22 miljoen dollar (omgerekend zo'n 19,3 miljoen euro) over.

In dezelfde periode het jaar voordien stond Harley-Davidson voor 96 miljoen dollar in het rood. Analisten hadden ook nu nog verliescijfers verwacht.

Het aandeel van het bedrijf koerste dinsdag ruim 13 procent hoger na publicatie van de cijfers.

De resultaten zijn een opsteker voor Jochen Zeitz, die ongeveer twee jaar geleden de leiding van het iconische motormerk overnam. Harley-Davidson had te kampen met een stoffig imago en hoge kosten. Onder de leiding van Zeitz werd een offensief ingezet van kostenbesparingen en een elektrisch motoraanbod.

