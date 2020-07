De voormalige CEO van het Duitse beursgenoteerde Henkel heeft sinds enkele maanden mandaten in belangrijke Belgische ondernemingen. Hans Van Bylen is, naast de voorzitter bij de beursgenoteerde luierfabrikant Ontex, nu ook bestuurder bij de familiale multinational in bouwmaterialen Etex. "Mijn inbreng is eenvoudig: ervaring, kennis, netwerk en vaardigheden", meldt Van Bylen aan Trends.

Zijn hele carrière (van 1984 tot begin dit jaar) werkte de Vlaming Hans Van Bylen (59) bij het Duitse beursgenoteerde Henkel, onder meer de wereldwijde marktleider in kleefproducten, producent van wasmiddelen en cosmetica. Sinds 2016 was Hans Van Bylen er de wereldwijde CEO. Hij werd daarom ook weleens omschreven als "de machtigste Belg in Duitsland". Van Bylen was ook de voorzitter van de Duitse Vereniging van de chemische industrie - zeg maar het Duitse essenscia - tot in april 2020.Op 25 mei werd Hans Van Bylen onafhankelijk bestuurder, en meteen ook de voorzitter bij de beursgenoteerde luierfabrikant Ontex. Twee dagen later koos de algemene vergadering van Etex, de multinational in bouwmaterialen, ook Van Bylen als bestuurder. Samen met Van Bylen werd ook Muriel De Lathouwer, de voormalig CEO (2014-2018) van het beursgenoteerde EVS Broadcast Equipment, verkozen tot bestuurder. Philippe Vlerick, Trends Manager van het Jaar 2006, verliet dan weer de raad van bestuur van Etex.Woensdag 1 juli beleefde Hans Van Bylen zijn eerste bestuursraad bij Etex.HANS VAN BYLEN. "Etex is een aantrekkelijk bedrijf. Het is één van de grootste Belgische bedrijven, met een omzet van 3 miljard euro en 13.000 werknemers wereldwijd. Het bedrijf heeft een geschiedenis van meer dan 110 jaar en is actief in een blijvend relevante industrie: de bouwsector. Het blijft opmerkelijk hoe Etex in enkele jaren groeide van een louter financiële holding tot een wereldwijde onderneming. Vandaag richt Etex zich ook steeds meer op zo weinig mogelijk wegende constructies. Dat biedt heel veel groeiperspectieven. In die context wil Etex sterke bestuurders aantrekken." VAN BYLEN. "Mijn inbreng is eenvoudig: ervaring, kennis, netwerk en vaardigheden in de raad van bestuur brengen van een ambitieus Belgisch en wereldwijd actief bedrijf. Als voormalige CEO van een globaal industrieel bedrijf kan ik begeleiding aanbieden in groeistrategie, dus ook voor overnames. De focus zou vooral liggen op digitalisering, duurzaamheid en leiderschap. Ook mijn ervaring met familiestructuren kan een interessante troef zijn, want net als Henkel is ook Etex een familiebedrijf."VAN BYLEN. "Sinds ik begin dit jaar ben gestopt als CEO bij Henkel, is mijn beschikbaarheid in België bekend. Ik werd onderworpen aan een professionele selectieprocedure door de Nominatie- en Renumeratiecommissie van Etex. Ik ben op 1 juli begonnen als lid van de raad van bestuur."