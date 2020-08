Bart De Smet, die sinds het ontstaan van Ageas in 2010 aan het hoofd stond van de verzekeraar, stopt in oktober als CEO om voorzitter te worden van de groep. Hans De Cuyper wordt de nieuwe CEO.

Dat meldt Ageas zelf maandag. De Cuyper is nu nog de topman van AG Insurance, een dochteronderneming van Ageas. Wie hem daar zal opvolgen, is nog niet bekend.

Bart De Smet werkt sinds 1998 bij de groep. In juni 2009 werd hij CEO van Fortis, dat in 2010 werd omgedoopt tot Ageas. 'Onder zijn leiding werden de gevolgen van de financiële crisis opgelost en ontpopte Ageas zich tot een sterke en onafhankelijke internationale verzekeringsgroep', klinkt het in een persbericht.

De Smet volgt als bestuursvoorzitter Jozef De Mey op. Die had onlangs laten weten zijn mandaat neer te leggen.

De twee benoemingen moeten nog worden goedgekeurd door de Nationale Bank. De verschuivingen vinden normaal plaats op 22 oktober.

Ageas, lid van de Bel20-index op de Brusselse beurs, is een internationale verzekeringsgroep met naar eigen zeggen meer dan 45.000 werknemers. In 2019 bedroeg het premie-inkomen ruim 36 miljard euro.

