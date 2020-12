Uitbaters van grote winkels zullen dan toch niet verplicht een beroep moeten doen op vergunde bewakingsagenten om de toegangscontrole te organiseren. Winkelpersoneel zal de controle mogen doen, zo is vernomen bij het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V).

Een stuk tekst in de vraag-en-antwoord-sectie van de overheidswebsite over de coronamaatregelen wekte dinsdag wrevel op bij de handelaars. Uitbaters van winkels groter dan 400 meter zouden vergunde bewakingsfirma's moeten inschakelen voor hun toegangscontrole, zo stond er. Ondernemersorganisatie Unizo vond dat onbegrijpelijk, want het zou ondernemers 'nog maar eens op extra kosten jagen'.

Het kabinet-Verlinden zal de tekst aanpassen. Winkelmedewerkers mogen de toegangscontrole zelf doen, wat inhoudt dat ze bijvoorbeeld karretjes ontsmetten en mensen informeren over de mondmaskerplicht. Maar om mensen de toegang tot de winkel te kunnen weigeren, moeten ze wel nog steeds een gespecialiseerde bewakingsfirma inschakelen. Bij gebrek aan zo'n agent, kan het winkelpersoneel echter ook de politie bellen als er problemen zijn met opstandige klanten, luidt het.

Unizo-topman Danny Van Assche spreekt van een 'belangrijke overwinning van de redelijkheid', en is minister Verlinden dankbaar.

Een stuk tekst in de vraag-en-antwoord-sectie van de overheidswebsite over de coronamaatregelen wekte dinsdag wrevel op bij de handelaars. Uitbaters van winkels groter dan 400 meter zouden vergunde bewakingsfirma's moeten inschakelen voor hun toegangscontrole, zo stond er. Ondernemersorganisatie Unizo vond dat onbegrijpelijk, want het zou ondernemers 'nog maar eens op extra kosten jagen'. Het kabinet-Verlinden zal de tekst aanpassen. Winkelmedewerkers mogen de toegangscontrole zelf doen, wat inhoudt dat ze bijvoorbeeld karretjes ontsmetten en mensen informeren over de mondmaskerplicht. Maar om mensen de toegang tot de winkel te kunnen weigeren, moeten ze wel nog steeds een gespecialiseerde bewakingsfirma inschakelen. Bij gebrek aan zo'n agent, kan het winkelpersoneel echter ook de politie bellen als er problemen zijn met opstandige klanten, luidt het. Unizo-topman Danny Van Assche spreekt van een 'belangrijke overwinning van de redelijkheid', en is minister Verlinden dankbaar.