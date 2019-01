Handelaars kunnen transactiekosten vermijden in nieuwe betaalapp Payconiq by Bancontact

De 'oude' Bancontact-app maakte een onderscheid tussen betalingen tussen particulieren en die bij handelaren. Bij die eerste soort warengeen transactiekosten verschuldigd, bij de tweede wel. Maar sommige zelfstandigen gebruikten de optie voor particulieren, waardoor ze geen transactiekosten betalen. De keuzemogelijkheid blijft bestaan in de nieuwe Payconiq by Bancontact-app Volgens uitbater Bancontact Payconiq Company gaat het om een zeer kleine minderheid en heeft dat gratis achterpoortje ook nadelen voor handelaren.

De optie voor particulieren is bedoeld om te betalen onder vrienden en kennissen, bijvoorbeeld bij een restaurantbezoek. Daarvoor worden geen transactiekosten aangerekend.

Om betalingen via de smartphone te aanvaarden, moeten handelaren daarentegen rekening houden met transactiekosten, bovenop de kosten van huur- en servicecontracten voor de betaalterminal. De Payconiq-formule werd oorspronkelijk in de markt gezet als een alternatief voor handelaren die een betaalterminal te duur vonden. Ze werkt zonder abonnementsformule maar met een forfaitaire prijs van nu 6 cent per transactie in de winkel. Payconiq bestond naast het uitgebreidere betaalschema van Bancontact, dat vooral bekend is van de betalingen met de bankkaart in de fysieke winkel of online, maar ondertussen ook mobiel betalen ondersteunt.

Begin 2018 kondigen Bancontact en Payconiq een fusie aan,die volbracht werd op 29 juni 2018, en beide apps smelten nu samen. In de praktijk zouden handelaren in de nieuwe app 'Payconiq by Bancontact' nog betalingen kunnen aanvaarden via de optie voor particulieren, een achterpoortje zonder transactiekosten dus.

Maar dat is niet de bedoeling volgens CEO Nathalie Vandepeute van Bancontact Payconiq Company. "Ik denk dat het om een zeer kleine minderheid gaat. De optie voor particulieren heeft een paar belangrijke handicaps voor handelaren. Er is een daglimiet voor ontvangende betalingen en er is geen rapportering mogelijk. Wie als handelaar mobiele betalingen aanvaardt via een Bancontact-terminal of via de Payconiq QR-stickers heeft wel een rapportage die kan gekoppeld worden aan andere systemen en er is geen limiet van toepassing voor ontvangende betalingen."